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Paris Saint-Germain es el campeón de la UEFA Champions League 2026

El equipo francés venció al Arsenal por penales en el Puskas Arena de Hungría. Habían igualado 1 a 1 en el tiempo regular.

El festejo de los jugadores del PSG. Crédito: REUTERS/Andrew BoyersEl festejo de los jugadores del PSG. Crédito: REUTERS/Andrew Boyers
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El Paris Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League 2025/2026 tras vencer al Arsenal por 4 a 3 en penales tras igualar 1 a 1 en el partido.

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El duelo se disputó este sábado por la tarde en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Los goles los convirtieron el alemán Kai Havertz a los 4 minutos para el 1 a 0 de los Gunners y el francés Ousmane Dembelé a los 64 minutos para el empate de penal para el PSG.

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain's Joao Neves and Lucas Beraldo celebrate after winning the penalty shoot out as fans set off flares in the stand REUTERS/Bernadett SzaboEl festejo de los jugadores del PSG. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

En la tanda, el brasileño Gabriel Magalhaes erró el último tiro de la serie para el Arsenal. Antes había fallado Eze para el mismo equipo y Raya le había atajado a Nuno Mendes del PSG.

El camino al título

En la primera fase el PSG firmó una actuación con algunos altibajos que lo obligó a tomar el camino largo, quedándose con la 11.ª posición de la tabla general. Los dirigidos por Luis Enrique sumaron un total de 14 puntos, producto de un registro de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en los 8 partidos disputados.

En cuanto a sus cifras, el conjunto parisino demostró un gran poderío en ataque al registrar 21 goles a favor, aunque exhibió cierta fragilidad en su línea posterior al conceder 11 goles en contra, lo que los dejó con una diferencia de gol de +10 antes de encarar las rondas de eliminación.

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain coach Luis Enrique celebrates after winning the UEFA Champions League REUTERS/Angelika WarmuthLuis Enrique y un doblete de UEFA Champions League. Crédito: REUTERS/Angelika Warmuth

Al quedar fuera del top 8 y no clasificar directamente, el PSG tuvo que disputar la ronda previa de play-offs, donde superó al AS Monaco tras ganar 3-2 en la ida y empatar 2-2 en la vuelta (global 5-4).

Ya en los octavos de final, el equipo francés encendió la maquinaria y aplastó al Chelsea con un contundente global de 8-2, ganando 5-2 en París y 3-0 en Londres. Posteriormente, en los cuartos de final, su rival fue el Liverpool, a quien eliminaron con una notable solidez defensiva tras imponerse por 2-0 tanto en el Parque de los Príncipes como en Anfield (global 4-0).

Finalmente, en las semifinales, los parisinos se midieron ante el Bayern de Múnich en una serie de infarto; tras un festival de goles en la ida que terminó 5-4 a su favor en casa, sellaron su boleto a la gran final con un sufrido empate 1-1 en Alemania, dejando el marcador global en un vibrante 6-5.

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