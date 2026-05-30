El Paris Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League 2025/2026 tras vencer al Arsenal por 4 a 3 en penales tras igualar 1 a 1 en el partido.
Paris Saint-Germain es el campeón de la UEFA Champions League 2026
El equipo francés venció al Arsenal por penales en el Puskas Arena de Hungría. Habían igualado 1 a 1 en el tiempo regular.
El duelo se disputó este sábado por la tarde en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.
Los goles los convirtieron el alemán Kai Havertz a los 4 minutos para el 1 a 0 de los Gunners y el francés Ousmane Dembelé a los 64 minutos para el empate de penal para el PSG.
En la tanda, el brasileño Gabriel Magalhaes erró el último tiro de la serie para el Arsenal. Antes había fallado Eze para el mismo equipo y Raya le había atajado a Nuno Mendes del PSG.
El camino al título
En la primera fase el PSG firmó una actuación con algunos altibajos que lo obligó a tomar el camino largo, quedándose con la 11.ª posición de la tabla general. Los dirigidos por Luis Enrique sumaron un total de 14 puntos, producto de un registro de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en los 8 partidos disputados.
En cuanto a sus cifras, el conjunto parisino demostró un gran poderío en ataque al registrar 21 goles a favor, aunque exhibió cierta fragilidad en su línea posterior al conceder 11 goles en contra, lo que los dejó con una diferencia de gol de +10 antes de encarar las rondas de eliminación.
Al quedar fuera del top 8 y no clasificar directamente, el PSG tuvo que disputar la ronda previa de play-offs, donde superó al AS Monaco tras ganar 3-2 en la ida y empatar 2-2 en la vuelta (global 5-4).
Ya en los octavos de final, el equipo francés encendió la maquinaria y aplastó al Chelsea con un contundente global de 8-2, ganando 5-2 en París y 3-0 en Londres. Posteriormente, en los cuartos de final, su rival fue el Liverpool, a quien eliminaron con una notable solidez defensiva tras imponerse por 2-0 tanto en el Parque de los Príncipes como en Anfield (global 4-0).
Finalmente, en las semifinales, los parisinos se midieron ante el Bayern de Múnich en una serie de infarto; tras un festival de goles en la ida que terminó 5-4 a su favor en casa, sellaron su boleto a la gran final con un sufrido empate 1-1 en Alemania, dejando el marcador global en un vibrante 6-5.