#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Nuevo DT

“Chacho” Coudet dejó Alavés y se acerca a River

El entrenador argentino tiene todo listo para desembarcar en Núñez y convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo.

Eduardo Coudet. Crédito: REUTERS/Agustin MarcarianEduardo Coudet. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Seguinos en
Por: 

El entrenador argentino Eduardo Coudet acordó su salida del Deportivo Alavés de España y tiene todo listo para convertirse en el nuevo director técnico de River Plate, tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Mirá tambiénRiver derrotó a Banfield por 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo

El DT se despidió este martes por la mañana de sus dirigidos y los dirigentes de ambos equipos habrían pactado la indemnización para que el “Chacho” no tenga que renunciar.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Internacional v Bahia - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - April 13, 2024 Internacional coach Eduardo Coudet REUTERS/Diego VaraEduardo Coudet. Crédito: REUTERS/Diego Vara

Si bien el montó de la recisión del contrato no trascendió oficialmente, el mismo rondaría el millón de dólares.

A pesar de que en un principio se negaron contactos entre la Comisión Directiva de la “Banda” y Coudet, los cuales fueron confirmados tras la derrota ante el Levante del pasado viernes, se espera que el entrenador argentino esté a cargo de la próxima práctica del plantel riverplatense.

Mirá tambiénMarcelo Gallardo renunció como entrenador de River Plate tras un difícil segundo ciclo

Además, si el paro dispuesto por la AFA, y respaldado por los clubes del fútbol argentino, para la novena jornada de la Liga Profesional se mantiene, “Chacho”, junto a Damián Musto designado como su nuevo ayudante de campo, tendría tiempo suficiente para conocer a la plantilla y comenzar con los preparativos de cara al cruce ante Huracán, pactado para el jueves 12 de marzo desde las 21:30 en condición de visitante.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group G - Atletico Mineiro v Libertad - Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil - April 6, 2023 Atletico Mineiro coach Eduardo Coudet before the match REUTERS/Washington AlvesEduardo Coudet. Crédito: REUTERS/Washington Alves

En la mañana del lunes, el director técnico de 51 años con pasado en Rosario Central y Racing se despidió del plantel español, fue sometido al famoso “pasillo de despedida” y partió rumbo a Buenos Aires.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
River
Copa de la Liga Profesional de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro