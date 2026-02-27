Torneo Apertura 2026

River derrotó a Banfield por 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador, el Millonario cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el Taladro es undécimo en el grupo mencionado, con siete unidades.