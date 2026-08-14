Alco SA se adjudicó, por segundo año consecutivo, el uno de los torneos de Afa que se llevó a cabo en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino que lleva el nombre de Lionel Messi.
Alco SA otra vez campeón de uno de los torneos de AFA
El equipo santafesino conquistó el bicampeonato de manera brillante, ganando todos los partidos y varios de ellos por goleada.
El equipo santafesino inició su campaña en el certamen con una victoria por 5 a 3 ante NINI, luego ganó el segundo partido del grupo, ante Droguería del Sud y, por último y con la clasificación consumada, alternó algunos titulares y suplentes, para vencer por goleada a Pigmento.
Ya en semifinales, Alco Santa Fe derrotó a La Lagüense en una brillante actuación, sobre todo en el primer tiempo, cuando ya vencía por 5 a 0. El resultado final fue de 9 a 1 y allí se convirtió en el gran candidato a quedarse con el bicampeonato.
La gran final se jugó ante Diarco y fue un partido cerrado y de difícil pronóstico. El primer tiempo finalizó 0 a 0, pero en el segundo tiempo hubo aciertos de parte del entrenador de Alco y llegaron los tres goles que le dieron el triunfo definitivo, a través de Rodrigo Latino y del goleador Nicolás Barco, que marcó un doblete que le puso broche de oro a la brillante actuación del equipo santafesino, que volvió a festejar como lo hizo el año pasado en este certamen.
Algunos de los nombres de los jugadores que integraron el equipo santafesino, fueron los siguientes: Diego Fazzio, Alberto Catinot, Ignacio Rojas, Alan Marinoni, Hector Boaglio, Marcelo Ojeda, Marcelo Vega, Carlos Cardelino, Nicolas Barco, Martín Ruiz, Rodrigo Latino, Genaro Caccamo, Ever Mendoza y Matías Ruiz.