Si bien el interés principal del hincha sabalero se focaliza en el encuentro con Patronato (este sábado a las 16.30), hay algunos otros temas que también ocupan el centro de atención en Colón:
Colón, el arreglo con Medrán, el equilibrio financiero y los retoques de Iván Delfino
Mientras el plantel espera el encuentro de este sábado en el Centenario ante Patronato, sin Lértora ni Antonio, los dirigentes hacen malabares con las finanzas y tienen al día al plantel.
* 1) La salida de Medrán. La dirigencia llegó a un acuerdo que se tiene que materializar en los hechos. El contrato de Medrán vence el 31 de diciembre y ese arreglo significó el pago de tres meses de indemnización para el ex entrenador sabalero. La firma del finiquito es clave, pues Delfino tiene un permiso provisorio para ingresar al campo de juego, que vencerá con el partido con Patronato. Ya para el próximo (el sábado en Los Polvorines contra San Miguel), el actual entrenador rojinegro necesitará de la resolución total del vínculo de Colón con su antecesor, para poder ingresar al campo de juego. El permiso es por dos partidos y se cumplirá contra Patronato.
* 2) El punto de equilibrio económico y financiero. Colón necesita de 30.000 socios que paguen para lograr el tan ansiado equilibrio entre ingresos y egresos. Hoy, el club está en alrededor de 24.000, de los cuáles pagan 21.000 (cifra que se incrementa a 23.000 cuando hay una racha de buenos resultados). Todavía no alcanza.
* 3) Todos al día. Hoy, el plantel se encuentra totalmente al día en sueldos y premios. Este es un objetivo en sí mismo que sólo podría sostenerse en el caso de que se pueda lograr ese punto de equilibrio. Si bien no hay información oficial al respecto, esta dirigencia ha tenido que hacer frente a compromisos financieros muy importantes en cuanto al monto, empezando por el levantamiento de la inhibición de Espínola.
* 4) El financiamiento del déficit. Si no se llega a los 30.000 socios, el financiamiento del déficit tiene tres vertientes: 1) venta de plateas y abonos (eso ya ocurrió); 2) márketing y publicidad; 3) préstamos bancarios; 4) préstamos de empresarios (entre los que hay que considerar los aportes de dirigentes). El dinero de la TV es prácticamente inexistente y no alcanza, ni siquiera, para cubrir el sueldo del cuerpo técnico. El compromiso adquirido por el propio presidente de la Afa, Claudio Tapia, a principio de año, cuando se rompió el contrato con Torneos, de incrementar el dinero de la TV, se cumplió a medias. No fue el monto esperado por los clubes y todos se quejan. Colón debe tener, hoy en día, una de las planillas de sueldos más importante de la categoría.
* 5) Los problemas a resolver en el futuro inmediato. Sin lugar a dudas y más allá de contar con el dinero para hacer frente a la concreción, en los hechos, de la rescisión de Medrán, el gran objetivo de la dirigencia es el de mantener al plantel con sueldos y premios al día. Hasta ahora se viene logrando, pero se sabe que es algo prioritario y clave para que no haya nada que entorpezca la marcha del equipo en un torneo complejo como el de la Primera Nacional. El ingreso por cuota societaria es hoy el más importante que tiene el club. Salvo Lago, no hay jugadores que asomen como vendibles (el último fue Forneris) y Platense sigue sin pagar lo que le debe abonar a Colón de la venta de Picco. Todos los dirigentes del fútbol argentino coinciden en que el déficit se debe paliar con la venta de, al menos, dos jugadores por año. Colón, a esa fuente de recursos, hoy no la tiene.
* 6) Ahora sí, el partido con Patronato. Delfino le daría un voto de confianza para Allende y cambiaría a los dos volantes centrales en decisiones puramente tácticas. Lértora y Antonio afuera, Muñoz y Toledo adentro. Así, arrancaría en ese sector como terminó jugando el partido con San Telmo, aunque no modificaría el sector izquierdo, donde el ingreso de Franco García fue muy productivo y se alineó futbolísticamente con Lago para producir lo mejor de Colón si de sociedades se habla. Por allí, los técnicos ven cosas que el resto no ve, al margen de que tienen un conocimiento superior de sus jugadores. La novedad saliente podría ser el regreso de Bonansea, pero no para ser titular, sino para concentrar y ocupar un lugar en el banco de suplentes.