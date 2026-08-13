La semana de trabajo de Colón trajo buenas noticias para Iván Delfino teniendo en cuenta que es muy posible que cuente con Alan Bonansea, al menos para concentrar y, además, la recuperación experimentada por Lértora y Garate, que serán tenidos en cuenta por el flamante técnico, que buscará la segunda victoria consecutiva ante un Patronato que también necesita sumar con urgencia.
Colón y Delfino quieren aprovechar el envión y seguir en racha ganadora
Con algunas dudas en el equipo, los sabaleros aguardan por un Patronato complicado con el descenso y urgido de victorias.
Respecto de la formación titular, no hay dudas en el esquema defensivo (arquero y línea de cuatro), donde seguirán los mismos. En el mediocampo, el técnico analiza la continuidad de Antonio o la posibilidad de que aparezca Toledo entre los titulares, en tanto que otra variante podría darse por izquierda, donde Allende arrancó desde el vamos y luego fue reemplazado por Franco García, que entró muy bien. Y arriba, Lago seguro y Garate tendría la chance de continuar como titular, más allá del ya apuntado repunte de Bonansea, que ya está entrenando normalmente con el plantel.
Dudas en el mediocampo sabalero
Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio o Toledo y Allende o García; Lago y Garate son los que se perfilan con más posibilidades de jugar el encuentro de este sábado a las 16.30 en el Brigadier López, con el arbitraje de Fabricio Llobet.
Las realidades son totalmente opuestas. Patronato está peleando por no descender en este torneo, mientras que Colón quiere afirmarse entre los ocho que clasifican y tratar de arrimarse al primer puesto en los 12 partidos que restan.
La diferencia con Ferro sigue siendo de 7 puntos, por delante está Morón, pero, detrás de Colón, se están arrimando varios equipos, algunos de ellos con idénticas pretensiones que los sabaleros, como ocurre con Godoy Cruz de Mendoza, un abonado a la Primera División en los últimos tiempos, que se dejó caer el año pasado y descendió de categoría.
Las urgencias de Patronato seguramente lo traerán a Santa Fe a pelear el partido durante los 90 minutos y en todos los sectores del campo de juego. El equipo de Candia hace diez partidos que no gana, viene de igualar con Colegiales en Munro pero necesita urgentemente de victorias para escapar de una situación incómoda en la tabla del descenso.
De cara al trascendental cruce en el "Cementerio de los Elefantes", el cuerpo técnico del “Patrón” lidia con una enfermería repleta. El mediocampista central Federico Bravo se mantiene como una baja de peso sustancial por sus dolencias físicas, al igual que Luciano Pacco, quien continúa con tareas de rehabilitación. La única luz verde médica la recibió el volante Brandon Cortés, recuperado de sus molestias y con chances netas de meterse en el armado principal. [1, 2]
Problemas de lesiones en Patronato
Con este panorama, Candia evalúa retocar el mediocampo. Se dirime la titularidad entre Alejo Miró o la posible inclusión de Diego Díaz, un futbolista que vivirá el encuentro de manera especial debido a su pasado con la camiseta de Unión.
La probable formación de Patronato es la siguiente: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró o Diego Díaz, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.
El encuentro interzonal se disputará este sábado 15 de agosto a partir de las 16.30 en el estadio Brigadier López, bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet. Cabe recordar que el horario fue modificado de su programación original debido a los eventos oficiales por la inauguración de las nuevas luminarias del Puente Colgante en la capital santafesina.
Los socios de Colón ingresarán con la cuota paga del mes de agosto, algo que ya fue puesto en ejecución en el encuentro ante San Telmo, aunque muchos no pudieron acudir o tuvieron problemas en el ingreso debido a que fue el 8 de agosto y el pago no se había acreditado en las cuentas del club. Se supone que ahora no habrá inconvenientes con nadie y que todos podrán ingresar habiendo podido acceder al pago de este mes.
Colón ya tiene programado el encuentro de la semana que viene, como visitante ante San Miguel. Este partido se jugará el sábado 22 del corriente, a partir de las 15.30. Este será el primero de dos encuentros consecutivos de visitante que tendrá el equipo de Delfino, pues luego deberá visitar a Racing de Córdoba, un rival que hace mucho tiempo no le toca enfrentar.