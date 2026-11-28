Estudiantes de La Plata afrontará este sábado 28 de noviembre uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 17, el conjunto argentino se medirá con Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de alcanzar su quinta consagración continental.
Alexander Medina va por su primer título internacional
El director técnico uruguayo buscará este sábado conquistar la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras y sumar una nueva estrella a su carrera. Desde su debut en Nacional de Uruguay, el "Cacique" consiguió cinco títulos oficiales, tres de ellos en el fútbol argentino.
En el banco estará Alexander Medina, quien tendrá la oportunidad de conseguir su primer título internacional como director técnico y sumar una nueva conquista a su trayectoria. El entrenador uruguayo ya sabe lo que significa festejar con el Pincha: en noviembre de 2026 consiguió la Supercopa Argentina correspondiente a la edición 2025, después de vencer a Independiente Rivadavia.
De esta manera, el encuentro ante Palmeiras representa una oportunidad especial para el "Cacique", que buscará ampliar su palmarés y alcanzar su primera corona en el máximo certamen de clubes de Sudamérica.
De Nacional a Estudiantes: los títulos que consiguió en su carrera
La trayectoria de Medina como entrenador comenzó en 2018, cuando asumió al frente de Nacional de Uruguay. En su primera experiencia consiguió rápidamente dos títulos: el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio de ese año.
Luego continuó su carrera en el fútbol argentino, con pasos por Talleres de Córdoba y otros equipos, hasta conseguir una nueva consagración. Con el conjunto cordobés obtuvo la Supercopa Internacional correspondiente a la edición 2023, cuya definición se disputó en marzo de 2025 frente a River Plate.
Su siguiente conquista llegó en Estudiantes. Después de caer en la Supercopa Internacional disputada a mitad de 2026, el entrenador logró recuperarse y condujo al equipo platense al título de la Supercopa Argentina 2025, disputada en noviembre de este año.
Así, Medina acumula cinco títulos oficiales como director técnico: dos con Nacional, uno con Talleres y uno con Estudiantes, según el detalle de las conquistas consignadas en su palmarés. La final ante Palmeiras le permitirá buscar el primero de alcance continental.
El palmarés de Alexander Medina como director técnico
El recorrido del entrenador uruguayo incluye las siguientes consagraciones:
Con Nacional de Uruguay
- Torneo Apertura: 2018.
- Torneo Intermedio: 2018.
Con Talleres de Córdoba
- Supercopa Internacional: edición 2023 (disputada en marzo de 2025).
Con Estudiantes de La Plata
- Supercopa Argentina: edición 2025 (conquistada en noviembre de 2026).
La final de la Copa Libertadores ante Palmeiras representa, por lo tanto, un desafío diferente para Medina. El "Cacique" buscará sumar su primera conquista internacional como entrenador y quedar en la historia de Estudiantes con un título que el club platense no consigue desde 2009.