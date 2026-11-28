El Pincha va por la quinta

A 58 años de una final histórica, Estudiantes y Palmeiras vuelven a definir la Libertadores

El Pincha y el Verdao se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo platense buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, mientras que el conjunto brasileño irá por su cuarta consagración. El antecedente más importante entre ambos se remonta a 1968, cuando Estudiantes se impuso en el desempate y levantó su primer título continental.