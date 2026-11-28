Estudiantes afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. Desde las 17, el conjunto dirigido por Alexander Medina se medirá con Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, en busca de conquistar la Copa Libertadores 2026 y sumar la quinta estrella continental a sus vitrinas.
A 58 años de una final histórica, Estudiantes y Palmeiras vuelven a definir la Libertadores
El Pincha y el Verdao se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo platense buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, mientras que el conjunto brasileño irá por su cuarta consagración. El antecedente más importante entre ambos se remonta a 1968, cuando Estudiantes se impuso en el desempate y levantó su primer título continental.
El equipo platense llegó a la definición después de superar todas las instancias eliminatorias jugando las revanchas como visitante. En octavos de final dejó en el camino a Universidad Católica de Chile: empató 1-1 en La Plata y consiguió una contundente victoria por 3-0 en Santiago.
En cuartos de final volvió a mostrar su fortaleza fuera de casa. Tras igualar 1-1 en el estadio UNO, derrotó 1-0 a Corinthians en San Pablo y aseguró su clasificación.
La semifinal frente a Flamengo fue mucho más ajustada. Después de dos empates sin goles, la serie se definió por penales en el Maracaná. Allí apareció la figura de Fernando Muslera, quien atajó tres remates del conjunto brasileño y fue determinante para que Estudiantes se impusiera por 3-2 y consiguiera el pasaje a la final.
Para el encuentro decisivo, Medina deberá resolver algunas cuestiones en el armado del equipo. Baltasar Rodríguez será baja obligada por la expulsión sufrida en la revancha ante Flamengo. Fabricio Pérez y Edwuin Cetré aparecen como alternativas para ocupar su lugar, aunque también existe la posibilidad de que ingrese Gastón Benedetti y el entrenador modifique el esquema para jugar con cinco defensores.
Otra incógnita pasa por la situación física de Joaquín Correa, quien sufrió una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral derecho. Si no está en condiciones de comenzar como titular, Tiago Palacios podría acompañar a Guido Carrillo en el ataque.
Palmeiras, por su parte, también tuvo un recorrido exigente para alcanzar la definición. En octavos de final eliminó a Cerro Porteño de Paraguay por un global de 2-1, luego de empatar en Brasil y ganar 1-0 en Asunción.
En cuartos necesitó de los penales para superar a Liga de Quito. Después de imponerse 1-0 en Brasil y caer 3-2 en Ecuador, el global terminó igualado 3-3 y el Verdao consiguió la clasificación al ganar 4-3 desde los doce pasos.
La semifinal frente a Fluminense también se resolvió en la definición por penales. Palmeiras perdió 2-1 en Río de Janeiro, ganó 1-0 en San Pablo y, tras igualar 2-2 en el global, se impuso por 5-3 en la tanda decisiva.
Un antecedente histórico: la final que Estudiantes ganó en 1968
La definición de este sábado tendrá un componente especial por el pasado que comparten ambos clubes. Será el cuarto enfrentamiento oficial entre Estudiantes y Palmeiras, aunque los tres anteriores se disputaron en apenas dos semanas, durante la final de la Copa Libertadores de 1968.
En aquella época, el reglamento establecía que, en caso de igualdad en el resultado global, debía jugarse un tercer encuentro en cancha neutral, ya que todavía no se utilizaba la diferencia de goles como criterio de desempate.
El primer partido se disputó el 2 de mayo de 1968 en La Plata. Estudiantes ganó 2-1 con tantos de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, mientras que Servílio marcó para el conjunto brasileño.
Cinco días después, en San Pablo, Palmeiras se impuso por 3-1, con dos goles de Tupãzinho y uno de Rinaldo. Juan Ramón Verón convirtió para el equipo argentino y dejó la serie igualada, por lo que fue necesario disputar un tercer encuentro.
La definición tuvo lugar el 16 de mayo en el estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes se impuso por 2-0 con goles de Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo y consiguió la primera Copa Libertadores de su historia.
Casi seis décadas después, los dos equipos volverán a encontrarse en el mismo escenario y con el mismo objetivo: quedarse con el máximo trofeo del fútbol sudamericano. Para Estudiantes será la oportunidad de alcanzar su quinta consagración, mientras que Palmeiras buscará sumar su cuarta Libertadores.
Las probables formaciones y dónde ver la final
De acuerdo con las alternativas que maneja cada entrenador, estos serían los equipos para la definición en Montevideo:
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.
La final comenzará a las 17 (hora argentina) y contará con transmisión televisiva de Fox Sports y Telefe, además de la plataforma Disney+ Premium.