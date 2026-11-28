Mercedes hizo el 1-2 en las dos prácticas del viernes con Antonelli al frente. McLaren quedó más cerca en la planilla, pero Red Bull mostró más ritmo del que dicen sus puestos. Para Colapinto, el tercer entrenamiento será la última oportunidad de afinar el Alpine antes de clasificar.
Qué podemos esperar del sábado de Fórmula 1 en Qatar
Mercedes hizo el 1-2 en las dos prácticas del viernes con Antonelli al frente. McLaren quedó más cerca en la planilla, pero Red Bull mostró más ritmo del que dicen sus puestos. Para Colapinto, el tercer entrenamiento será la última oportunidad de afinar el Alpine antes de clasificar.
Kimi Antonelli fue el más rápido en las dos prácticas del viernes en Lusail y marcó ambos tiempos con neumáticos medios. George Russell le recortó la diferencia de más de medio segundo en la primera sesión a 127 milésimas en la segunda. Y quedó una vuelta por ver: ninguno de los dos Mercedes completó un giro rápido con el blando en la FP2. El tercer entrenamiento puede dar esa primera referencia antes de que se defina la grilla de partida.
El 1-2 de Mercedes y lo que la planilla esconde de Red Bull
Si se suman los mejores sectores de la FP2, Antonelli sigue primero y su ventaja sobre Russell crece a unas 35 centésimas. El italiano quedó a 0,482 segundos de su vuelta ideal y Russell a 0,257 de la suya. Kimi encontró tiempo en distintos intentos. El sábado tendrá que reunir esos parciales en una sola vuelta.
Justo detrás cambia el orden. Lando Norris y Oscar Piastri fueron tercero y cuarto en los tiempos oficiales, pero en la vuelta ideal esos lugares pasan a Max Verstappen e Isack Hadjar. Piastri quedó a solo 30 milésimas de juntar sus mejores sectores. Verstappen, en cambio, quedó a 0,312 segundos de su vuelta ideal y terminó disconforme con el equilibrio del Red Bull. Si los ajustes del tercer entrenamiento le permiten encadenar esos parciales, Max tiene argumentos para acercarse a Mercedes.
Dónde hace la diferencia Mercedes
El gráfico por tipo de tramo muestra que McLaren le saca alrededor de una décima a Mercedes en las curvas de velocidad media. La diferencia se invierte cuando sube la velocidad: McLaren cede unas dos décimas en las rápidas y cerca de cuatro en las rectas. Por eso vale mirar el último sector de Lusail, donde el propio equipo vio a Mercedes especialmente fuerte.
Las simulaciones del viernes ponen esos parciales en contexto. A una vuelta, Red Bull queda a 0,35 segundos de Mercedes, McLaren a 0,62 y Ferrari a 0,86. En ritmo de carrera, Red Bull se mantiene a una distancia parecida (0,34 por vuelta), mientras McLaren (0,39) y Ferrari (0,45) se acercan. Entre los tres perseguidores hay 27 centésimas entre Red Bull y McLaren a una vuelta, y apenas cinco en tandas largas. Ferrari queda a seis centésimas de McLaren en ese último cálculo, un dato para seguir después de una FP2 complicada por el trompo de Charles Leclerc y la pérdida de potencia de Lewis Hamilton.
Qué puede buscar Colapinto antes de clasificar
Franco terminó 15° en la FP2, tres lugares detrás de Pierre Gasly. Su mejor vuelta quedó a 0,530 segundos de la suma de sus mejores parciales. En ese ejercicio figura 17°, porque algunos pilotos que habían terminado detrás también dejaron tiempo repartido en distintos giros. Esa media décima larga de segundo —más de medio segundo— muestra el margen que hubo entre sus propios parciales y el tiempo que pudo cerrar el viernes.
En la simulación de clasificación, Alpine aparece sexto, a 15 centésimas de Racing Bulls y solo dos por delante de Audi. En las tandas largas, Audi lo supera por nueve centésimas. El gráfico por tramo señala dónde está el trabajo para la FP3: Alpine se mantiene cerca de Mercedes en las rectas y en las curvas lentas, pero cede alrededor de siete décimas en las medias y ocho y media en las rápidas. Para Franco, la primera medida del sábado será ver cuánto puede recortar ahí y cuánto consigue reunir en el giro que cuente en la Q1.
Horarios del sábado 28 de noviembre
- - 11.30 a 12.30 – Tercer entrenamiento libre (FP3).
- - 15.00 a 16.00 – Clasificación para definir la grilla de partida.