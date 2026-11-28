Automovilismo

Qué podemos esperar del sábado de Fórmula 1 en Qatar

Mercedes hizo el 1-2 en las dos prácticas del viernes con Antonelli al frente. McLaren quedó más cerca en la planilla, pero Red Bull mostró más ritmo del que dicen sus puestos. Para Colapinto, el tercer entrenamiento será la última oportunidad de afinar el Alpine antes de clasificar.