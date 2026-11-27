Cuando la Fórmula 1 llegó a Lusail, el calendario ya había atravesado meses de incertidumbre. La guerra con Irán y sus repercusiones en la región habían dejado a Arabia Saudita fuera del campeonato y habían obligado a mudar el Gran Premio de Baréin a Sepang, en Malasia. Quedaba por resolver dónde se iba a cerrar la temporada.
¿Por qué la Fórmula 1 mantuvo Qatar y Abu Dhabi para cerrar la temporada?
La categoría tuvo a Imola en reserva hasta noviembre. Con las dos fechas confirmadas, el paddock de Lusail vuelve a poner el foco en Ferrari y en lo que se juega George Russell en el campeonato.
La alternativa era Imola. El circuito italiano estuvo en reserva para albergar una sola carrera a comienzos de diciembre si Qatar y Abu Dhabi se caían del calendario. La decisión se estiró hasta noviembre. Finalmente, la Fórmula 1 avisó a los organizadores italianos que no necesitaría el circuito y mantuvo las dos fechas previstas. Lusail ya había recibido al Mundial de MotoGP entre el 6 y el 8 de noviembre.
Ferrari busca bajar la tensión entre sus pilotos
El trompo de Lewis Hamilton tras el toque con Charles Leclerc en Las Vegas volvió a poner a Ferrari ante un problema que ya había asomado en Monza y México. Fred Vasseur le pidió por radio al monegasco que hablara con él antes de atender a la prensa. El jueves, en Qatar, Leclerc asumió la responsabilidad por el contacto y reconoció que el equipo necesita encontrar una solución.
Hamilton apeló a su experiencia con otros compañeros de equipo. Diez años después de la definición del título de 2016 con Nico Rosberg en Mercedes, el británico dijo que confía en que él y Leclerc podrán resolver sus diferencias. Su objetivo inmediato pasa por los puntos que quedan en juego en Lusail y Abu Dhabi: quiere que Ferrari termine segundo en el Mundial de Constructores.
Russell llega con el tercer puesto al alcance
George Russell sostuvo en Qatar las críticas que le había hecho a Max Verstappen tras el choque en la última práctica de Las Vegas. También reconoció la carrera que hizo el neerlandés y dijo que algunos de sus comentarios le causaron gracia. Verstappen dio por terminado el intercambio y apuntó a un podio en Lusail.
Con Kimi Antonelli ya campeón, Russell llega a Qatar cuarto en el Mundial. El noveno puesto en Las Vegas lo dejó con 264 puntos, los mismos que Lando Norris. Tiene a Hamilton tres puntos por delante y a Leclerc 14 por detrás. Verstappen, segundo, le lleva 40. Con dos carreras por disputarse, la pelea más ajustada para el piloto de Mercedes está en el tercer puesto.
Mercedes abre el viernes con un 1-2 y Colapinto queda 12º
Ya en pista, Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo de la primera práctica en Lusail con 1m23s217 y neumáticos medios. George Russell quedó segundo, a 0s507, con blandos. Isack Hadjar fue tercero con el Red Bull, a 0s661, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Max Verstappen terminó sexto.
Franco Colapinto completó 28 vueltas y quedó 12º con un registro de 1m25s409, a 2s192 de Antonelli. Pierre Gasly ubicó al otro Alpine décimo. Varios equipos reservaron juegos nuevos para el resto del fin de semana, con el límite de 27 vueltas por juego y una primera práctica en condiciones distintas a las de la clasificación nocturna.