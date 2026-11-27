Fórmula 1

Colapinto en Qatar: el Alpine se pone a prueba en las curvas rápidas de Lusail

Después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1, el argentino vuelve a pista a las 10.30. Las curvas rápidas de Lusail ponen a prueba al Alpine en un fin de semana que arranca con Tom Hart otra vez en la radio de Verstappen y Ferrari todavía pendiente de lo que pasó entre Leclerc y Hamilton.