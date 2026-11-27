Franco Colapinto llega a Qatar con un sexto puesto en el bolsillo y una pregunta por responder. ¿Cómo se comportará el Alpine cuando las rectas de Las Vegas den paso a las curvas largas y rápidas de Lusail? La primera respuesta empieza a aparecer este viernes a las 10.30 de la Argentina, en el entrenamiento que abre la penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1.
Colapinto en Qatar: el Alpine se pone a prueba en las curvas rápidas de Lusail
Después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1, el argentino vuelve a pista a las 10.30. Las curvas rápidas de Lusail ponen a prueba al Alpine en un fin de semana que arranca con Tom Hart otra vez en la radio de Verstappen y Ferrari todavía pendiente de lo que pasó entre Leclerc y Hamilton.
En Nevada, Pierre Gasly fue quinto y Colapinto, sexto. El argentino igualó el resultado que había conseguido en Canadá y disfrutó de pelear con los McLaren y los Ferrari. El frío y las rectas largas le sentaron bien al A526. En el jueves de prensa, Franco explicó que el calor, la velocidad de paso por curva y la exigencia sobre los neumáticos suelen dejar más expuestas las debilidades del auto. Ahí estará una de las primeras referencias del viernes para Alpine.
Las vueltas del viernes también cuentan para el domingo
Pirelli fijó un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos. Con 57 giros de carrera, harán falta al menos dos paradas. Colapinto cree que el límite puede volver más predecible la estrategia, sobre todo si un auto de seguridad hace que varios equipos entren juntos.
McLaren puso el foco en la otra cara de la cuenta. Una parada en la primera o en la segunda vuelta obligaría a sumar una tercera detención, porque ni siquiera dos juegos nuevos alcanzarían para cubrir la distancia restante. Y como el kilometraje de cada juego se acumula durante el fin de semana, cuánto se gira desde el viernes también pesa a la hora de armar la estrategia.
Verstappen vuelve a escuchar a Hart
Tom Hart estará otra vez en la radio de Max Verstappen, como en la victoria de Las Vegas. Red Bull tenía previsto que Gianpiero Lambiase trabajara con el neerlandés en las dos fechas finales, pero el ingeniero se ausentará en Qatar por motivos personales. El equipo espera que pueda volver en Abu Dhabi.
Del otro lado, George Russell sostuvo las críticas que hizo tras el choque con Verstappen en la última práctica de Las Vegas, aunque reconoció la carrera que hizo el ganador. También contó cómo se le escapó su propia oportunidad en el cierre. Cuando se tiró por adentro para pasar a Kimi Antonelli, dejó de sentir el bache que usaba como referencia de frenado y frenó tarde. Asumió el error. Verstappen, por su parte, se planteó como objetivo pelear por un podio en Lusail.
Ferrari busca una salida y Haas cierra su dupla
Charles Leclerc asumió la responsabilidad por el toque que hizo entrar en trompo a Lewis Hamilton en Las Vegas. Recordó que ya habían tenido encontronazos en Monza y México y pidió que Ferrari encuentre una solución. También negó que su contrato incluya una cláusula que le garantice ser el número uno del equipo. Hamilton puso el objetivo en los puntos que quedan en juego. Quiere que Ferrari termine segundo en el Mundial de Constructores.
Haas confirmó a Oliver Bearman para un tercer año consecutivo. El británico compartirá equipo con Rafael Câmara y, con su renovación, quedó completa la grilla de partida de 2027. Bearman también contó que sigue soñando con correr para Ferrari, la escudería que lo hizo debutar en Arabia Saudita en 2024, a los 18 años.
A Arvid Lindblad todavía le duele lo que perdió en Nevada. Estaba en posición de podio cuando hizo un trompo durante la neutralización con el auto de seguridad. El piloto de Racing Bulls contó que en el vuelo de regreso hubo momentos en los que trató de contener las lágrimas. Escribió lo que sentía en el celular y decidió compartirlo después en sus redes.
En el paddock también se habló de seguridad. La FIA cerró el acceso al paddock y al centro de prensa durante once horas, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, por lo que describió como una inspección de rutina. Carlos Sainz contó que a los pilotos les explicaron el plan de evacuación y se sorprendió al saber que los periodistas con los que hablaba desconocían ese procedimiento.
Los horarios de la Fórmula 1 en Qatar
- Viernes 27 Primera práctica libre 10.30
- Viernes 27 Segunda práctica libre 14.00
- Sábado 28 Tercera práctica libre 11.30
- Sábado 28 Clasificación 15.00
- Domingo 29 Carrera 13.00