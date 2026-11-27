Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:25.409 y terminó 12° en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar. El argentino quedó dos puestos por detrás del otro Alpine, el de Pierre Gasly, que fue décimo con 1:24.874. Entre ambos se ubicó el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi.
Franco Colapinto quedó 12° en la primera práctica libre del GP de Qatar
El argentino terminó a 535 milésimas de Pierre Gasly, su compañero en Alpine. Kimi Antonelli lideró la tanda y George Russell completó el 1-2 de Mercedes.
Colapinto salió a pista con neumáticos medios y registró un primer giro de referencia de 1:25.962. En el tramo final pasó a los blandos, mejoró sus parciales en los tres sectores y bajó 553 milésimas respecto de aquel registro.
Mercedes ocupó los dos primeros puestos
Kimi Antonelli fue el más rápido de la sesión con 1:23.217. El italiano aventajó por 507 milésimas a su compañero George Russell, que marcó 1:23.724. Isack Hadjar, de Red Bull, completó los tres primeros lugares con 1:23.878.
Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron cuarto y quinto, separados por apenas diez milésimas. Max Verstappen terminó sexto, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
El argentino llegó a Qatar, penúltima fecha de la temporada, con 35 puntos tras volver a sumar en Las Vegas. La actividad en Lusail continúa este viernes a las 14 con la segunda práctica libre.
La clasificación será el sábado a las 15 y la carrera se largará el domingo a las 13, siempre en horario argentino. La actividad se podrá seguir por ESPN y Disney+.