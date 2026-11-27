Franco Colapinto bajó del Alpine en Lusail con una tarea concreta para el sábado. Tiene que recuperar la confianza en un auto que, de noche, dejó de sentirse bien. Fue 12.º en la primera práctica del Gran Premio de Qatar y 15.º en la segunda.
Colapinto explicó su viernes en Qatar
Franco fue 12.º en la primera práctica y 15.º en la segunda. El argentino contó que los cambios entre tandas no dieron el resultado esperado y que llegó al cierre del día con poco trabajo aprovechable con los neumáticos blandos.
Franco marco rápidamente las diferencias entre las dos tandas.La primera le había dejado mejores sensaciones. En la segunda, los cambios de puesta a punto, los problemas de frenos y energía y las interrupciones le complicaron el trabajo.
"Hicimos unos cambios mal, tuvimos unos problemas de frenos, después problemas con energía. O sea, mucho, mucho quilombo", contó. Las dos banderas rojas cortaron la sesión justo cuando buena parte del pelotón buscaba una vuelta rápida. En las tandas con más combustible, Franco también señaló que encontró mucha degradación.
La primera práctica le dejó mejores sensaciones
Colapinto marcó 1m25s409 en la FP1. Pierre Gasly fue décimo con 1m24s874, 535 milésimas más rápido que su compañero. Los dos Alpine completaron 28 vueltas. Arrancaron con medios para evaluar el equilibrio del auto y después pasaron a blandos. Franco encontró tráfico en su primer intento con gomas nuevas. Gasly se fue largo en la curva 15 y mejoró cuando pudo completar una vuelta limpia.
Al final de la primera tanda, Alpine cargó más combustible y repartió el trabajo. Colapinto giró con medios y Gasly con blandos. Así, el equipo pudo recoger datos de los dos compuestos de cara a la carrera.
Una segunda tanda entre problemas y banderas rojas
Los dos Alpine volvieron a pista con medios para evaluar los cambios hechos entre sesiones. Con ese compuesto, Colapinto marcó 1m25s733, su mejor tiempo de la FP2, a 2s656 de Kimi Antonelli. Gasly quedó 12.º con 1m24s764. El francés hizo un trompo en la curva 14 cuando buscaba una vuelta rápida con blandos nuevos, quedó en la grava y provocó la segunda bandera roja.
Tras el reinicio, Alpine mandó a Franco a pista con blandos y poco combustible. El argentino dijo que no pudo aprovechar ese compuesto y cerró con una tanda larga. Según el equipo, la principal dificultad de Colapinto frente a Gasly estuvo en sostener el ritmo en las curvas rápidas. Fue un problema de agarre a lo largo de la vuelta, precisamente en un trazado que obliga a encadenar curvas de alta velocidad.
"En la defensa estamos bien, pero bueno, hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar si no el domingo", explicó Franco. Dijo que se sintió algo mejor con los medios y que, antes de pensar en la carrera, necesita entender los problemas del viernes y dar un salto para la clasificación.
Antonelli encabezó las dos prácticas, con George Russell segundo en ambas. El sábado, Colapinto tendrá una última sesión para ajustar el Alpine a las 11.30. La clasificación empieza a las 15.00, en horario argentino.