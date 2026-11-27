Clasificación completa de la FP2 del GP de Qatar 2026

Kimi Antonelli lideró con 1:23.077. Franco Colapinto terminó 15.º con 1:25.733, a 0,969 segundos de su compañero Pierre Gasly, que fue 12.º. Lewis Hamilton quedó octavo con 1:24.216.

Pos. Piloto Equipo Mejor vuelta Diferencia 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:23.077 — 2 George Russell Mercedes 1:23.204 +0.127 3 Lando Norris McLaren 1:23.522 +0.445 4 Oscar Piastri McLaren 1:23.549 +0.472 5 Max Verstappen Red Bull 1:23.576 +0.499 6 Isack Hadjar Red Bull 1:23.583 +0.506 7 Charles Leclerc Ferrari 1:24.099 +1.022 8 Lewis Hamilton Ferrari 1:24.216 +1.139 9 Liam Lawson Racing Bulls 1:24.425 +1.348 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:24.547 +1.470 11 Gabriel Bortoleto Audi 1:24.614 +1.537 12 Pierre Gasly Alpine 1:24.764 +1.687 13 Nico Hülkenberg Audi 1:24.871 +1.794 14 Alex Albon Williams 1:25.276 +2.199 15 Franco Colapinto Alpine 1:25.733 +2.656 16 Carlos Sainz Williams 1:25.839 +2.762 17 Rafael Câmara Haas 1:25.962 +2.885 18 Oliver Bearman Haas 1:25.996 +2.919 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.046 +2.969 20 Lance Stroll Aston Martin 1:26.648 +3.571 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:27.394 +4.317 22 Sergio Pérez Cadillac 1:27.511 +4.434

En celulares, deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las columnas. Las diferencias son respecto del tiempo de Antonelli.