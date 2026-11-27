Kimi Antonelli ya había marcado 1m23s077 con neumáticos medios cuando los equipos empezaron a buscar una vuelta con blandos en Lusail. El campeón salió a probarlos, hizo el mejor primer sector y tuvo que levantar cuando Pierre Gasly se fue a la grava. Su tiempo con medios quedó arriba hasta la bandera a cuadros. George Russell terminó a 127 milésimas y Mercedes cerró el viernes del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 con un 1-2 en cada práctica.
Antonelli volvió a mandar en Qatar y Ferrari perdió espacio en la FP2 accidentada
Mercedes repitió el 1-2 de la primera práctica en Lusail, con Russell a 127 milésimas. McLaren quedó tercero y cuarto, mientras que los trompos de Leclerc y Gasly y la pérdida de potencia de Hamilton condicionaron la segunda tanda.
La segunda tanda se corrió de noche, en condiciones más cercanas a las de la clasificación del sábado. Los equipos salieron rápido para aprovecharla, pero la grava en pista frustró varios intentos. Charles Leclerc perdió la parte trasera del Ferrari cuando pasaba a Liam Lawson, hizo un trompo y pudo regresar al box. Hubo una primera bandera roja para limpiar el asfalto. Ferrari cambió el piso del auto y el monegasco volvió a girar.
En el reinicio, Gasly salió con blandos nuevos. En la curva 14 pasó por el piano, una rueda trasera pisó la grava y el Alpine se cruzó. El francés quedó encajado y la sesión se detuvo otra vez. Dirección de carrera extendió la práctica 13 minutos. Para el cierre, la mayoría ya estaba en tandas largas y el tiempo para ensayar una vuelta de clasificación se había achicado.
Clasificación completa de la FP2 del GP de Qatar 2026
Kimi Antonelli lideró con 1:23.077. Franco Colapinto terminó 15.º con 1:25.733, a 0,969 segundos de su compañero Pierre Gasly, que fue 12.º. Lewis Hamilton quedó octavo con 1:24.216.
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Mejor vuelta
|Diferencia
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:23.077
|—
|2
|George Russell
|Mercedes
|1:23.204
|+0.127
|3
|Lando Norris
|McLaren
|1:23.522
|+0.445
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:23.549
|+0.472
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:23.576
|+0.499
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:23.583
|+0.506
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:24.099
|+1.022
|8
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:24.216
|+1.139
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:24.425
|+1.348
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:24.547
|+1.470
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:24.614
|+1.537
|12
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:24.764
|+1.687
|13
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:24.871
|+1.794
|14
|Alex Albon
|Williams
|1:25.276
|+2.199
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:25.733
|+2.656
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|1:25.839
|+2.762
|17
|Rafael Câmara
|Haas
|1:25.962
|+2.885
|18
|Oliver Bearman
|Haas
|1:25.996
|+2.919
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:26.046
|+2.969
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:26.648
|+3.571
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:27.394
|+4.317
|22
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:27.511
|+4.434
En celulares, deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las columnas. Las diferencias son respecto del tiempo de Antonelli.
McLaren aprovechó los blandos y Red Bull quedó cerca
Lando Norris y Oscar Piastri sí encontraron una vuelta con ese compuesto. Norris fue tercero, a 0s445 de Antonelli, y Piastri quedó a solo 27 milésimas de su compañero. Los dos McLaren salieron a pista con el piso anterior. Según contó Chris Medland en F1 TV, el equipo decidió reservar para el sábado la especificación nueva que había usado en Las Vegas, para reducir el riesgo de dañarla contra los pianos.
Max Verstappen terminó quinto e Isack Hadjar, sexto, separados por apenas siete milésimas. En Red Bull, las radios del viernes dejaron un punto para seguir. A los dos pilotos les costó encontrar un equilibrio que les diera confianza en la parte media de las curvas largas. Verstappen también se encontró con Hamilton en la curva 1 mientras llevaban programas distintos. Los comisarios revisaron el episodio y dieron el asunto por cerrado.
Hamilton se quedó sin potencia y el viernes terminó bajo neutralización
A Ferrari le quedaba otro contratiempo. En los últimos minutos, Hamilton avisó por radio que había perdido potencia y detuvo el auto fuera de pista. La recuperación del coche obligó a desplegar el auto de seguridad virtual, que neutralizó el final de la tanda.
Fernando Alonso, que había cedido su Aston Martin a Jak Crawford en la primera práctica, tuvo su primer contacto con Lusail este viernes por la noche. Sobre el cierre giró detrás del Williams de Alex Albon y pudo probar cómo se comportaba el auto al seguir a otro. Su compañero Lance Stroll se fue a la grava en la curva 2 y pudo continuar. Gabriel Bortoleto, con el Audi, había sido el único en arrancar la tanda con duros.
El viernes de Colapinto y Gasly en Alpine
En la primera práctica, Franco Colapinto fue 12.º con 1m25s409 y Pierre Gasly, décimo con 1m24s874. Los dos dieron 28 vueltas. Empezaron con medios para evaluar el equilibrio del Alpine y después pasaron a blandos para probar a una vuelta. Franco encontró tráfico en su primer intento con neumáticos nuevos. Pierre se fue largo en la curva 15 y mejoró cuando completó una vuelta limpia. Para cerrar, con más combustible, el argentino giró con medios y el francés, con blandos.
Ya de noche, los dos volvieron a salir con medios para evaluar los cambios de puesta a punto. Según Alpine, la dificultad en Lusail estuvo en sostener el agarre a lo largo de toda la vuelta. Frente a Gasly, a Colapinto le costó especialmente mantener el ritmo en las curvas rápidas.
El trompo de Gasly en la curva 14 cortó su programa cuando buscaba una vuelta rápida con blandos nuevos. El francés quedó en la grava y provocó la segunda bandera roja. Tras el reinicio, Colapinto salió con blandos y poco combustible y cerró su viernes con una tanda larga.
El sábado, la tercera práctica empieza a las 11.30 y la clasificación, a las 15.00