Un fabricante que llegue a mitad de 2028 con un motor que todavía pierde terreno tendrá cada vez menos margen para recuperarlo. Nikolas Tombazis, director de Monoplazas de la FIA, explicó que desde la 13.ª carrera de esa temporada quedarán congeladas las mejoras de rendimiento de los V6 híbridos. Los motores seguirán en pista hasta fines de 2029. Si aparece un problema de fiabilidad, habrá margen para corregirlo.
La F1 les pone fecha a los V6 y prepara la vuelta de los V8
La FIA prepara el regreso de los V8 para 2030. Antes del cambio, los fabricantes tendrán una fecha límite para mejorar los motores actuales y dos plazos para empezar a probar los nuevos.
Esa fecha importa porque los fabricantes llegarán al cambio en situaciones distintas. Quien ya tenga un V6 competitivo podría liberar antes personal y presupuesto para el próximo motor. Quien siga detrás tendría que repartirlos entre mejorar el auto que corre hoy y preparar el que correrá en 2030. Al poner plazos comunes, la FIA busca contener ese gasto y evitar que la ventaja de un fabricante se traslade al reglamento siguiente.
Las primeras pruebas del V8 se harán en fábrica
El trabajo en banco empezará por partes. Desde el 1 de octubre de 2027 se podrá ensayar un solo cilindro. Para poner en marcha en el banco la unidad de potencia completa, los fabricantes tendrán que esperar hasta el 1 de julio de 2028. Esa segunda fecha queda cerca de la prevista para congelar las mejoras de los V6.
Todavía queda por definir qué margen tendrán los motoristas que necesiten recuperar rendimiento antes de ese cierre. La FIA discute cómo ajustar el ADUO, el mecanismo que concede oportunidades adicionales de desarrollo a los fabricantes rezagados. Una vez aplicada la congelación, esas diferencias podrían mantenerse hasta el cambio de motor.
El V8 de 2030 todavía tiene que pasar por el Consejo Mundial
La FIA anunció el 20 de noviembre que el marco técnico para 2030 obtuvo el acuerdo unánime de la Fórmula 1, los equipos y los fabricantes. La propuesta es un V8 turbo de 2,1 litros, con un sistema híbrido más limitado y combustibles sostenibles. La federación quiere que sea más liviano, más sencillo y más barato que la unidad actual.
El proyecto también cambia lo que rodea al motor. La FIA plantea un chasis más liviano y ágil para que los autos puedan correr más cerca y los pilotos tengan más margen para atacar. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la federación, puso el acento en otro rasgo que espera recuperar con el V8: el sonido que el público asocia con la historia de la Fórmula 1.
El texto definitivo se presentará en diciembre ante el Consejo Mundial del Deporte Motor, en Shanghái, para su aprobación. En 2028 empezará el cambio en las fábricas. En 2030 está previsto que se vea en carrera.