Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 después de superar a Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 en la final disputada este domingo en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.
Zverev venció a Shelton y conquistó el US Open por primera vez
El alemán derrotó al estadounidense en cuatro sets y sumó su segundo título de Grand Slam en una temporada inolvidable.
El alemán, número dos del mundo y primer preclasificado del certamen, consiguió así su segundo trofeo de Grand Slam. Tres meses después de conquistar Roland Garros, volvió a quedarse con un torneo grande y coronó la mejor temporada de su carrera.
La definición comenzó con Zverev imponiendo condiciones desde el fondo de la cancha. El alemán consiguió una ventaja temprana y sostuvo su servicio para llevarse el primer parcial por 6-3. Shelton, respaldado por el público local, intentó cambiar el desarrollo en el segundo set.
Shelton reaccionó, pero no alcanzó
El estadounidense, de 23 años, elevó su nivel y logró mantenerse a la par durante buena parte del segundo parcial. Sin embargo, Zverev volvió a mostrar solidez en los momentos decisivos y se impuso 7-2 en el tie-break para quedar a un set del título.
Shelton no se entregó. El estadounidense, que disputaba por primera vez una final de Grand Slam, encontró respuestas desde su saque y consiguió llevar el partido a un cuarto parcial después de quedarse con el tercero por 7-5.
La reacción hizo crecer la expectativa en el Arthur Ashe Stadium, que esperaba una remontada del jugador local. Shelton buscaba convertirse en el primer estadounidense en ganar un Grand Slam desde Andy Roddick, campeón del US Open en 2003.
Pero Zverev recuperó rápidamente el control. El alemán quebró el servicio de su rival en momentos determinantes y volvió a imponer su potencia desde el fondo de la cancha. Con un 6-2 en el cuarto set, cerró la final después de tres horas y 36 minutos de juego.
Un año consagratorio para Zverev
El título en Nueva York completa una temporada excepcional para el tenista alemán. En junio había ganado Roland Garros y, además, alcanzó la final de Wimbledon, en una campaña que lo consolidó entre los principales protagonistas del circuito.
Zverev también llegó al US Open después de atravesar un camino exigente. En semifinales derrotó al ruso Karen Khachanov en tres sets, mientras que Shelton había conseguido una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar en cuartos de final al español Carlos Alcaraz, campeón defensor.
Para el alemán, además, la consagración tuvo un significado especial. En 2020 había perdido la final del US Open frente al austríaco Dominic Thiem después de haber estado dos sets arriba. Seis años más tarde, volvió a disputar la definición en Nueva York y esta vez no dejó escapar la oportunidad.
El triunfo también prolongó la espera del tenis masculino estadounidense. Desde Roddick en 2003, ningún jugador local volvió a conquistar el US Open. Shelton quedó a un paso de cortar esa racha, pero Zverev terminó imponiendo su experiencia y cerró en Nueva York una temporada que ya tiene dos títulos de Grand Slam.