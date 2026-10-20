Champions League

Triunfo del PSG ante Barcelona y presencia goleadora argentina

El conjunto parisino se impuso por 4-2 en el Parque de los Príncipes en el duelo más destacado de la jornada. Alexis Mac Allister anotó un doblete en la victoria de Liverpool, Nahuel Molina convirtió para la Roma y Julián Álvarez rompió una racha de casi seis meses sin convertir en el empate del Atlético de Madrid.