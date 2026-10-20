Se puso en marcha la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026/27 con una vibrante jornada repleta de goles y protagonismo argentino en las principales canchas del continente europeo. El plato fuerte de este martes estuvo en la capital francesa, donde el Paris Saint-Germain logró un contundente triunfo por 4-2 frente al Barcelona en el Parque de los Príncipes, afirmando sus aspiraciones continentales en un encuentro de alto vuelo futbolístico.
Triunfo del PSG ante Barcelona y presencia goleadora argentina
El conjunto parisino se impuso por 4-2 en el Parque de los Príncipes en el duelo más destacado de la jornada. Alexis Mac Allister anotó un doblete en la victoria de Liverpool, Nahuel Molina convirtió para la Roma y Julián Álvarez rompió una racha de casi seis meses sin convertir en el empate del Atlético de Madrid.
El aporte de los futbolistas de la Selección Argentina se hizo sentir con fuerza en varios compromisos clave. En Inglaterra, Alexis Mac Allister tuvo una actuación sobresaliente al marcar un doblete en la agónica victoria por 4-3 de Liverpool sobre Villarreal, equipo que contó con el ingreso del defensor Juan Foyth. En simultáneo, Nahuel Molina festejó su grito en la sólida goleada por 4-0 de la Roma frente al Slovan Bratislava en el Estadio Olímpico.
La gran novedad de la jornada la protagonizó Julián Álvarez en Alemania. La Araña convirtió el tanto del empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y Stuttgart, cortando una sequía goleadora que se extendía desde el pasado 29 de abril. Aquella última conquista del delantero cordobés había sido de penal en el 1-1 frente a Arsenal por las semifinales de la edición anterior. Con este grito, el ex River rompió la racha más larga sin convertir desde su llegada al conjunto colchonero y firmó su primer gol de la presente temporada.
En otros resultados destacados del martes, el Manchester City no tuvo piedad en su estadio y aplastó por 5-1 al AEK Atenas, mientras que Napoli derrotó por 4-3 a Bodo Glimt en un cruce repleto de alternativas. Por su parte, Borussia Dortmund sufrió para vencer 2-1 a Sabah como visitante, el PSV se llevó una valiosa victoria por 1-0 ante Porto en territorio portugués y Fenerbahçe igualó 2-2 frente a Slavia Praga. La tercera fecha del certamen se completará este miércoles con la disputas de los cotejos restantes.