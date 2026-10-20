El resultado no fue lo único negativo de Patronato en su derrota frente a Tristán Suárez. En el trámite final del pleito, Juan Salas vio la tarjeta roja y se transformó en la primera baja pensando en un partido decisivo ante Agropecuario, rival al que recibirá el Rojinegro el próximo domingo a las 16 en el Estadio Grella.
Marcelo Fuentes y la obligación de reestructurar el medio campo de Patronato
Pensando en Agropecuario, rival del próximo domingo a las 16, el DT no contará con Juan Salas y deberá modificar un sector del campo de juego ante la imposibilidad de disponer de Alejo Miró más de 30 minutos.
A la espera de lo que dicte el Tribunal de Disciplina en relación a si “Cocay” deba cumplir una o dos jornadas, Marcelo Fuentes está en la obligación de reestructurar la mitad de cancha. Si bien Alejo Miró ya regresó, aún no está para completar 45 minutos, por lo que no puede ser considerado como una opción viable para sustituir a Salas.
Dentro de las otras opciones, aparecen Benjamín Bravo, de características similares a las de Juan Carlos, aunque con mayor capacidad ofensiva que metros detrás de la mitad de campo. Gonzalo Salega es otra de las alternativas, aunque de características distintas, más de juego que de ida y vuelta, más allá de que podría cumplir con mencionada tarea.
Una opción más compleja es el retorno de Brandon Cortés, ausente en las últimas jornadas por una lesión en el tobillo, podría ser “exigido” para conocer cómo responder al impacto y al dolor para sumarse como una opción viable o no. Lo que tiene seguro Fuentes, es que para este compromiso ante el “Sojero” volverá a contar con Nahuel Genez, recuperado de su desgarro en el isquiotibial y a Joaquín Barolín tras cumplir sus dos fechas de suspensión por su roja ante Chacarita.
Niños y mujeres sin cargo: la medida optada por Patrón para el domingo
Como pasó el pasado encuentro frente a Güemes, en el que se terminaron regalando aproximadamente 300 entradas, Patronato optó una nueva medida para que el hincha y la gente acompañe al equipo en un duelo decisivo para sostenerse en la categoría.
Frente a Agropecuario, la entidad decidió que menores de 11 años y mujeres pueden ingresar al Estadio Grella sin cargo hasta media hora antes del inicio del encuentro. A partir de las 15:30, caso contrario deberán abonar su entrada.