El 14 de Junio, en el Estadio Grella, Patronato aceptó recibir público visitante de Atlético de Rafaela en el cotejo correspondiente a la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional. Desde aquel día, que los hinchas de Patronato desean poder hacer lo mismo que sus pares de la “Crema”, de acompañar a su elenco como visitante, después de años (la última vez fue por Copa Argentina en el 2023), en la última jornada de la etapa regular.
¿Existe la posibilidad de que Patronato lleve público a Rafaela?
El Rojinegro recibió hinchas de la “Crema” en la última fecha de la primera rueda en el Estadio Grella y espera la “devolución de gentileza” del conjunto santafesino.
Según información que pudo recopilar El Litoral, existe buena voluntad de ambas dirigencias para que el público “Santo” asista al Monumental de Rafaela, aunque todo dependerá de lo que dicte la policía de Santa Fe y del momento en el que ambos lleguen a mencionado encuentro.
“Si llegamos complicados o comprometidos a la última fecha, difícilmente ocurra”, le señalaron desde calle Grella a este medio, dando a entender que las autoridades no pretenden correr riesgos respecto a posibles incidentes. A su vez, desde la localidad de la vecina provincia dan a entender lo mismo, que todo estará sujeto al presente deportivo de mencionado momento y el clima reinante.
El panorama no parece alentador, más allá del impulso económico que pueda buscar Atlético de Rafaela antes de cerrar el año o la etapa regular de la categoría. En contra partida, si Patrón no llega “salvado” a la última jornada, mencionada idea de que paranaenses y entrerrianos visiten la Perla del Oeste, se esfumaría.
Sin demasiadas incógnitas
De cara al partido del próximo domingo, en el Estadio Grella, donde Patronato jugará una nueva final por sostenerse en la Primera Nacional ante un comprometido Güemes, que si no gana en Paraná, perderá la categoría, Marcelo Fuentes planifica el cotejo sin demasiadas incógnitas o variantes en mente.
Hasta el momento no existen bajas por lesión, si la expulsión de Joaquín Barolín. Si bien pareció que Alan Sosa recibió la quinta amarilla, fue un simple error de la transmisión, es decir, el arquero seguirá defendiendo los tres palos “Santos”, mientras que el resto del equipo podría ser similar al del último domingo en Villa Maipú, aunque con otro sistema táctico.