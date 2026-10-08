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Julián Álvarez rompe con su histórico representante tras el frustrado pase al Barcelona

El delantero decidió dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, su agente de los últimos años. La decisión llega después del conflicto que dejó sin efecto su salida del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez decidió dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, su representante de los últimos años. Foto: ReutersJulián Álvarez decidió dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, su representante de los últimos años. Foto: Reuters
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Julián Álvarez decidió poner fin a su vínculo profesional con Fernando Hidalgo, el representante que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

La medida se conoce después del conflicto que rodeó su frustrada transferencia al Barcelona durante el último mercado de pases, una negociación que tensó su relación con el Atlético de Madrid.

El quiebre con su agente

Según informó TyC Sports, el delantero buscará un nuevo representante para la próxima etapa de su carrera.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Thomas PeterEl delantero permaneció en Atlético de Madrid luego de que no prosperara su posible transferencia al Barcelona. Foto: Reuters

Hidalgo había sido una figura central en el manejo contractual del cordobés, tanto durante su salida de River como en sus posteriores pasos por Manchester City y Atlético de Madrid.

La ruptura llega en un momento sensible, con el futuro del futbolista todavía bajo seguimiento pese a que finalmente permaneció en España.

El pase que no se concretó

Álvarez había expresado públicamente durante el Mundial 2026 que una transferencia podía ser “lo mejor para todos”.

Esas declaraciones generaron malestar dentro del Atlético de Madrid, que se mantuvo firme en su postura de no negociar con Barcelona.

El club madrileño se aferró a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y rechazó las gestiones del conjunto catalán.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez REUTERS/Thomas Peter La dirigencia del club español había cuestionado públicamente al entorno del futbolista durante el último mercado de pases. Foto: Reuters

Las críticas desde Atlético

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, apuntó en agosto contra el entorno del delantero.

“Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, afirmó entonces, en una referencia directa a quienes rodeaban al futbolista durante la negociación.

Álvarez permaneció finalmente en Madrid y continuó formando parte del plantel.

Una nueva etapa

La decisión de cambiar de representante aparece como el primer movimiento concreto después de aquel mercado de pases.

El delantero intentará ahora recomponer su situación deportiva y dejar atrás una etapa marcada por versiones sobre su salida.

Mientras tanto, continuará vinculado al Atlético de Madrid y evaluará junto a su nuevo entorno los próximos pasos de su carrera.

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