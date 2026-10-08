Julián Álvarez decidió poner fin a su vínculo profesional con Fernando Hidalgo, el representante que lo acompañó durante buena parte de su carrera.
Julián Álvarez rompe con su histórico representante tras el frustrado pase al Barcelona
El delantero decidió dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, su agente de los últimos años. La decisión llega después del conflicto que dejó sin efecto su salida del Atlético de Madrid.
La medida se conoce después del conflicto que rodeó su frustrada transferencia al Barcelona durante el último mercado de pases, una negociación que tensó su relación con el Atlético de Madrid.
El quiebre con su agente
Según informó TyC Sports, el delantero buscará un nuevo representante para la próxima etapa de su carrera.
Hidalgo había sido una figura central en el manejo contractual del cordobés, tanto durante su salida de River como en sus posteriores pasos por Manchester City y Atlético de Madrid.
La ruptura llega en un momento sensible, con el futuro del futbolista todavía bajo seguimiento pese a que finalmente permaneció en España.
El pase que no se concretó
Álvarez había expresado públicamente durante el Mundial 2026 que una transferencia podía ser “lo mejor para todos”.
Esas declaraciones generaron malestar dentro del Atlético de Madrid, que se mantuvo firme en su postura de no negociar con Barcelona.
El club madrileño se aferró a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y rechazó las gestiones del conjunto catalán.
Las críticas desde Atlético
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, apuntó en agosto contra el entorno del delantero.
“Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, afirmó entonces, en una referencia directa a quienes rodeaban al futbolista durante la negociación.
Álvarez permaneció finalmente en Madrid y continuó formando parte del plantel.
Una nueva etapa
La decisión de cambiar de representante aparece como el primer movimiento concreto después de aquel mercado de pases.
El delantero intentará ahora recomponer su situación deportiva y dejar atrás una etapa marcada por versiones sobre su salida.
Mientras tanto, continuará vinculado al Atlético de Madrid y evaluará junto a su nuevo entorno los próximos pasos de su carrera.