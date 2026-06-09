La selección de Uruguay atraviesa horas de tensión a pocos días del inicio del Mundial 2026. El hermano de Ronald Araujo lanzó una fuerte acusación contra Marcelo Bielsa, entrenador del conjunto uruguayo, a quien responsabilizó por la situación física del defensor.
El duro mensaje del hermano de Ronald Araújo contra Bielsa por la lesión del defensor
La situación física del futbolista uruguayo generó preocupación a días del debut mundialista y abrió una polémica alrededor de la preparación del plantel.
El jugador del Barcelona encendió las alarmas luego de viajar de urgencia a España para intentar recuperarse de una molestia muscular que pone en duda su presencia en la Copa del Mundo, cuyo comienzo será este jueves 11 de junio.
La acusación contra Bielsa
Maikel Araujo, hermano del futbolista, utilizó las redes sociales para expresar su enojo y apuntó directamente contra el cuerpo técnico de la selección uruguaya.
“Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió en una publicación, en un mensaje interpretado como una crítica hacia la exigencia impuesta durante los entrenamientos previos a la competencia.
Según trascendió, Ronald Araujo se había sumado a la concentración con un edema en el gemelo. Desde Barcelona, club donde se desempeña, habrían recomendado una semana de trabajo diferenciado para favorecer una recuperación completa.
Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, el defensor comenzó a ser exigido físicamente desde el segundo día de prácticas con la selección.
El estado físico del defensor
La situación genera inquietud dentro del entorno uruguayo, ya que el zaguero podría no llegar en condiciones óptimas a la máxima cita del fútbol.
Medios de Uruguay sostienen que el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa ya maneja la posibilidad de que Araujo no pueda disputar el torneo o incluso quede descartado si la evolución física no resulta favorable.
El defensor viajó a España para someterse a trabajos de recuperación y tratar la molestia muscular que amenaza con marginarlo de la competencia.
El viaje rumbo al Mundial
Pese a las dudas sobre su estado físico, durante la noche del lunes Ronald Araujo se preparaba para reincorporarse al Complejo Celeste y sumarse a la delegación.
El plantel uruguayo tiene previsto viajar este martes 9 a las 23 desde Montevideo, con llegada estimada para el miércoles a las 6:15 en Cancún, México.
Uruguay debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita. El encuentro se disputará desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido clave para el comienzo del camino de “La Celeste” en el torneo.