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El duro mensaje del hermano de Ronald Araújo contra Bielsa por la lesión del defensor

La situación física del futbolista uruguayo generó preocupación a días del debut mundialista y abrió una polémica alrededor de la preparación del plantel.

El defensor viajó de emergencia hacia España para intentar recuperarse de una molestia muscular.El defensor viajó de emergencia hacia España para intentar recuperarse de una molestia muscular.
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La selección de Uruguay atraviesa horas de tensión a pocos días del inicio del Mundial 2026. El hermano de Ronald Araujo lanzó una fuerte acusación contra Marcelo Bielsa, entrenador del conjunto uruguayo, a quien responsabilizó por la situación física del defensor.

El jugador del Barcelona encendió las alarmas luego de viajar de urgencia a España para intentar recuperarse de una molestia muscular que pone en duda su presencia en la Copa del Mundo, cuyo comienzo será este jueves 11 de junio.

Mirá tambiénPreocupación en Uruguay: Araújo viaja a Barcelona para recuperarse a contrarreloj antes del Mundial

La acusación contra Bielsa

Maikel Araujo, hermano del futbolista, utilizó las redes sociales para expresar su enojo y apuntó directamente contra el cuerpo técnico de la selección uruguaya.

“Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió en una publicación, en un mensaje interpretado como una crítica hacia la exigencia impuesta durante los entrenamientos previos a la competencia.

Según trascendió, Ronald Araujo se había sumado a la concentración con un edema en el gemelo. Desde Barcelona, club donde se desempeña, habrían recomendado una semana de trabajo diferenciado para favorecer una recuperación completa.

El descargo del hermano del futbolista.El descargo del hermano del futbolista.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, el defensor comenzó a ser exigido físicamente desde el segundo día de prácticas con la selección.

El estado físico del defensor

La situación genera inquietud dentro del entorno uruguayo, ya que el zaguero podría no llegar en condiciones óptimas a la máxima cita del fútbol.

Medios de Uruguay sostienen que el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa ya maneja la posibilidad de que Araujo no pueda disputar el torneo o incluso quede descartado si la evolución física no resulta favorable.

FILE PHOTO: Uruguay coach Marcelo Bielsa before an International Friendly match in March 2026. REUTERS/Toby Melville/File PhotoEl hermano de un jugador acusó a Bielsa de provocarle una lesión.

El defensor viajó a España para someterse a trabajos de recuperación y tratar la molestia muscular que amenaza con marginarlo de la competencia.

El viaje rumbo al Mundial

Pese a las dudas sobre su estado físico, durante la noche del lunes Ronald Araujo se preparaba para reincorporarse al Complejo Celeste y sumarse a la delegación.

El plantel uruguayo tiene previsto viajar este martes 9 a las 23 desde Montevideo, con llegada estimada para el miércoles a las 6:15 en Cancún, México.

Uruguay debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita. El encuentro se disputará desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido clave para el comienzo del camino de “La Celeste” en el torneo.

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Uruguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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