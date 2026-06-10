#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Escándalo

Espionaje en el Mundial: un dron sobrevoló la práctica cerrada de Argelia antes de enfrentar a Argentina

El primer rival de la "Scaloneta" sufrió la intromisión de un medio estadounidense en su entrenamiento bajo estricta reserva. Las imágenes se viralizaron y desataron la bronca en la delegación africana a días del debut.

Argelia había dispuesto entrenamientos cerrados antes del debut mundialista.Argelia había dispuesto entrenamientos cerrados antes del debut mundialista.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La preparación de Argelia para el Mundial 2026 quedó envuelta en una controversia inesperada. Un dron sobrevoló uno de los entrenamientos del seleccionado africano y registró imágenes de una práctica que había sido declarada a puertas cerradas.

El episodio ocurrió a menos de una semana del debut mundialista frente a la Selección argentina, previsto para el 16 de junio, y provocó malestar dentro de la delegación dirigida por Vladímir Petković.

Un entrenamiento bajo estricta reserva

El cuerpo técnico argelino había decidido restringir el acceso a las prácticas para preservar aspectos tácticos y resguardar la preparación física del plantel.

Además de impedir el ingreso de periodistas, también se había solicitado que no se realizaran registros fotográficos ni grabaciones durante las sesiones de entrenamiento.

La medida formaba parte del plan de trabajo diseñado para la recta final previa al estreno en la Copa del Mundo.

Soccer Football - International Friendly - Netherlands v Algeria - De Kuip, Rotterdam, Netherlands - June 3, 2026 Algeria's Anis Hadj Moussa celebrates scoring their first goal with teammates and fans with flares REUTERS/Piroschka Van De WouwEl equipo africano enfrentará a Argentina el 16 de junio. Foto: Reuters

Las imágenes que se viralizaron

Según trascendió, un medio estadounidense utilizó drones para obtener imágenes aéreas del entrenamiento, evitando las limitaciones establecidas por la selección africana.

Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y distintos medios internacionales, exponiendo parte de los movimientos realizados por el plantel durante la práctica.

La difusión del material generó repercusión inmediata y abrió un debate sobre los límites de la cobertura periodística en actividades privadas de las selecciones.

Malestar en la delegación africana

Aunque ni la Federación Argelina ni Petković realizaron declaraciones públicas, medios cercanos al seleccionado señalaron que el episodio fue recibido con preocupación.

De acuerdo con esas versiones, la situación fue considerada internamente como una "grave violación de la privacidad del equipo", debido a que las imágenes correspondían a una actividad cerrada y sin acceso autorizado.

El incidente se produjo en momentos en que Argelia ajusta los últimos detalles para enfrentar a Argentina en el partido que abrirá la participación de ambos equipos en el Mundial.

El primer rival de la Scaloneta

Argelia integra el Grupo J y será el primer obstáculo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El seleccionado africano llega con buenas sensaciones tras sus últimos amistosos y busca dar una de las sorpresas del certamen.

Mientras tanto, el episodio del dron sumó un capítulo inesperado a la previa del encuentro que marcará el inicio de su camino mundialista.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Scaloni

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro