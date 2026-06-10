La preparación de Argelia para el Mundial 2026 quedó envuelta en una controversia inesperada. Un dron sobrevoló uno de los entrenamientos del seleccionado africano y registró imágenes de una práctica que había sido declarada a puertas cerradas.
Espionaje en el Mundial: un dron sobrevoló la práctica cerrada de Argelia antes de enfrentar a Argentina
El primer rival de la "Scaloneta" sufrió la intromisión de un medio estadounidense en su entrenamiento bajo estricta reserva. Las imágenes se viralizaron y desataron la bronca en la delegación africana a días del debut.
El episodio ocurrió a menos de una semana del debut mundialista frente a la Selección argentina, previsto para el 16 de junio, y provocó malestar dentro de la delegación dirigida por Vladímir Petković.
Un entrenamiento bajo estricta reserva
El cuerpo técnico argelino había decidido restringir el acceso a las prácticas para preservar aspectos tácticos y resguardar la preparación física del plantel.
Además de impedir el ingreso de periodistas, también se había solicitado que no se realizaran registros fotográficos ni grabaciones durante las sesiones de entrenamiento.
La medida formaba parte del plan de trabajo diseñado para la recta final previa al estreno en la Copa del Mundo.
Las imágenes que se viralizaron
Según trascendió, un medio estadounidense utilizó drones para obtener imágenes aéreas del entrenamiento, evitando las limitaciones establecidas por la selección africana.
Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y distintos medios internacionales, exponiendo parte de los movimientos realizados por el plantel durante la práctica.
La difusión del material generó repercusión inmediata y abrió un debate sobre los límites de la cobertura periodística en actividades privadas de las selecciones.
Malestar en la delegación africana
Aunque ni la Federación Argelina ni Petković realizaron declaraciones públicas, medios cercanos al seleccionado señalaron que el episodio fue recibido con preocupación.
De acuerdo con esas versiones, la situación fue considerada internamente como una "grave violación de la privacidad del equipo", debido a que las imágenes correspondían a una actividad cerrada y sin acceso autorizado.
El incidente se produjo en momentos en que Argelia ajusta los últimos detalles para enfrentar a Argentina en el partido que abrirá la participación de ambos equipos en el Mundial.
El primer rival de la Scaloneta
Argelia integra el Grupo J y será el primer obstáculo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
El seleccionado africano llega con buenas sensaciones tras sus últimos amistosos y busca dar una de las sorpresas del certamen.
Mientras tanto, el episodio del dron sumó un capítulo inesperado a la previa del encuentro que marcará el inicio de su camino mundialista.