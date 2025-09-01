Argentina luchó, pero cayó ante Brasil en una ajustada final de AmeriCup

La Selección Argentina de básquet se consagró subcampeona de la AmeriCup Nicaragua 2025 tras caer ante Brasil por un ajustado 47 a 55.
Los dirigidos por Prigioni perdieron con un bajo goleo de 47 a 55. El subcampeonato pone inicio a una nueva generación que buscará el regreso al Mundial.
El duelo de este domingo por la noche representó la revancha de la final en tierras brasileñas cuatro años antes, donde los argentinos se habían impuesto.
La 15º aparición de Argentina en el podio del torneo continental no finalizó de la mejor manera, a pesar de un crecimiento en el rendimiento desde el comienzo de la gira hasta este fin de semana.
El mayor activo de este torneo para los dirigidos por Pablo Prigioni radica en la colocación de la piedra fundacional de una nueva generación, que deja atrás la Dorada y la de China 2019, y que deberá buscar la clasificación al Mundial 2027.
El arranque fue un golpe por golpe, con muy pocos ataques desperdiciados. Aquel goleo intenso del inicio comenzó a apagarse y lo que quedó en evidencia fue la velocidad verdolaga, su principal recurso en el tramo con los puntos rápidos (el 69%). En contrapartida, el elenco nacional buscó condicionar cada posesión rival, estirando los ataques al límite de los 24 segundos. También se hizo fuerte en la lucha por el rebote ofensivo y supo mantener una buena paridad de puntos entre todos sus jugadores.
El segundo segmento se jugó bajo mucho equilibrio. Recién después de varios minutos llegaron las primeras anotaciones de campo, en un contexto donde las defensas fueron muy efectivas. El conjunto de Pablo Prigioni apenas encontró cuatro conversiones, distribuidas entre Brussino, Corbalán, Vildoza y Vaulet. A esa dificultad se sumó la acumulación temprana de faltas, un condicionante que el rival tampoco aprovechó para marcar diferencias y visitar la línea de libres con cierta regularidad.
El inicio del complemento encontró a Brasil mucho más certero, con un pasaje de 8-0 que le permitió establecer la ventaja más amplia de la velada (39-28), con los triples de Yago Santos y Georginho De Paula. Ese golpe obligó al cuerpo técnico nacional a detener las acciones y reorganizar la estrategia. La pausa dio sus frutos, con Argentina mejorando la circulación del balón y achicando la distancia a seis unidades (42-36
En el período final, el conjunto brasileño mostró toda su determinación y abrió el segmento con un parcial de 8-0 que estiró la brecha a un +14 (50-36). La Mayor atravesó un pasaje prolongado sin eficacia en el aro rival, hasta que Alex Negrete rompió líneas con sus penetraciones y Vildoza respondió desde larga distancia. Esas apariciones resultaron aisladas y no alcanzaron para torcer una historia
Dentro de los aspectos estadísticos del encuentro, Argentina capturó 13 rebotes más que su oponente y bajó 17 en ataque. El máximo anotador fue Francisco Caffaro con 11 puntos, seguido por los 8 de José Vildoza. A su vez, Juan Fernández fue seleccionado para integrar el cinco ideal de la competencia.
