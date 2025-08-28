Las inferiores del básquet de Banco Provincial competirán a nivel internacional en Brasil

Las categorías inferiores de básquet del Club Banco Provincial de la ciudad de Santa Fe competirán en un torneo internacional en Santa Cruz del Sur, Brasil.
Jugadores y familias de las categorías U13 y U15 del club santafesino llevan adelante una serie de beneficios para costear el viaje.
Las categorías inferiores de básquet del Club Banco Provincial de la ciudad de Santa Fe competirán en un torneo internacional en Santa Cruz del Sur, Brasil.
Los equipos de las divisiones U13 y U15 fueron invitados a participar de esta experiencia única que superó la agenda de torneos planificados para este 2025 e incluso obligó a suspender la participación en alguno de ellos.
Sobre el roce con otros equipos en plena instancia formativa y las dificultades logísticas del viaje para las familias de los jóvenes, Enzo Leurino, entrenador de Banco Provincial, habló en CyD Litoral.
Los jóvenes bancarios están acostumbrados al roce con equipos de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB) en el torneo doméstico y la competencia con clubes del resto de la provincia mediante las ligas federales. Pero el ámbito internacional es algo prácticamente inédito para las formativas.
“Son experiencias únicas, realmente no sabemos si se van a poder volver a repetir”, relató Leurino y agregó sobre la invitación: “En un primer momento iban a ir las elecciones y después pasó la invitación a clubes. Eh se tomó la decisión de de las categorías tanto de U13 y U15. También irán de U17 de Gimnasia y Esgrima”.
“Dijimos que sí. Retrocedimos con otras actividades que nosotros teníamos, como eran otros torneos s pactados justo a la misma fecha como el de San Jorge, que era un torneo que se hace todos los años. Para que no sea tan costoso ese tema dijimos que íbamos a darle una prioridad a Brasil”, comentó el joven entrenador.
Como toda competición, requiere del acompañamiento de las familias de los jugadores, no sólo de forma física, sino también con el trabajo para los beneficios y el aporte directo del dinero. Las competiciones locales cuentan con un presupuesto fijo en torno a inscripciones y seguros médicos, pero este caso internacional extiende la cifra con el traslado.
“Lo que tienen es alojamiento y comida. Hay que costearse el viaje”, aclaró Leurino y agregó: “Solamente lo que necesitamos pagar es el colectivo para ir para allá, el cual se divide entre los tres equipos en partes iguales”.
“Están haciendo beneficios los padres. Como fue todo muy seguido, muy acortado en lo que es el tiempo, los padres decidieron hacer muchos beneficios entre las categorías”, comentó el DT sobre algunas de las tareas extras que se llevan a cabo, las cuáles contemplan la venta de alimentos o la formación de cantinas especiales en el ingreso a la institución de barrio Guadalupe.
El Torneo Sur-Brasileño de Selecciones de Base en Santa Cruz do Sul se disputará desde el 2 al 4 de octubre en el gimnasio del Colégio Mauá, con llegada de delegaciones el 1 del mismo mes.
Se estima un total de 180 participantes entre atletas y cuerpos técnicos, con 600 visitantes y 18 juegos en total, 6 por día.
El evento, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad, Colegio Mauá, Cuerpo de Bomberos, Ejército y empresas locales, será transmitido de forma completa vía streaming. Entre los detalles pintorescos, figura la presencia de los Harlem Globetrotters con un show especial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.