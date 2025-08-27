#HOY:

AmeriCup: se confirmaron los cruces de cuartos y el rival de Argentina

Con la fase de grupos finalizada, ya están los ocho clasificados en busca de la definición.

Argentina sigue en competencia en la AmeriCup. Crédito: CAB
 10:55
Por: 

Este martes se completó la fase de grupos de la AmeriCup Nicaragua 2025 y se conocieron los clasificados y cruces de cuartos de final.

Mirá también Argentina le ganó a Colombia y pasó a cuartos de la Americup

En la última jornada se jugaron los partidos de la zona A, donde Uruguay venció a Bahamas por 100 a 91, mientras que Estados Unidos se impuso a Brasil por 90 a 78.

En este grupo hubo triple empate entre los tres primeros, los cuáles desempataron según la Reglas Oficiales del Baloncesto en extracto D.1.3. que determinan al mejor clasificado en base a los cruces entre sí. De esta manera, los estadounidenses quedaron primeros, los uruguayos segundos y los brasileños terceros. Estos últimos avanzaron como mejor tercero.

Estados Unidos se recuperó ante Brasil. Crédito: FIBAEstados Unidos se recuperó ante Brasil. Crédito: FIBA

Dentro de la zona B, el líder fue Canadá con puntaje perfecto, seguido de Puerto Rico, ambos clasificados. Venezuela perdió dos partidos por amplia ventaja y no pudo entrar como uno de los terceros.

En el de Argentina, los de Pablo Prigioni avanzaron como segundos, detrás de República Dominicana, que tuvo puntaje perfecto. El triunfo de Colombia ante Nicaragua y las ajustadas derrotas ante argentinos y dominicanos les permitió avanzar como el 8° preclasificado.

Contra quién juega Argentina y cómo quedaron los cruces

El joven conjunto albiceleste, del segundo promedio de edad más bajo del torneo por debajo del anfitrión, enfrentará a Puerto Rico en cuartos de final.

Mirá tambiénSanciones para Argentina por la pelea con Dominicana en la AmeriCup

Argentina se ubicó como segundo mejor segundo, mientras que los ticos fueron los mejores segundos. El duelo se disputa este jueves desde las 21:40 (hora argentina) con transmisión de DSports y Courtside1981.

Así quedó la llave de la AmeriCup. Crédito: FIBAAsí quedó la llave de la AmeriCup. Crédito: FIBA

El ganador de este cruce se enfrentará con el vencedor de Canadá (1°) y Colombia (8°).

Del otro lado de la llave se encuentran República Dominicana (2°) vs Brasil (7°), que se cruzan con el partido entre Estados Unidos (3°) vs Uruguay (6°).

