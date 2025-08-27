AmeriCup: se confirmaron los cruces de cuartos y el rival de Argentina

Este martes se completó la fase de grupos de la AmeriCup Nicaragua 2025 y se conocieron los clasificados y cruces de cuartos de final.
Con la fase de grupos finalizada, ya están los ocho clasificados en busca de la definición.
En la última jornada se jugaron los partidos de la zona A, donde Uruguay venció a Bahamas por 100 a 91, mientras que Estados Unidos se impuso a Brasil por 90 a 78.
En este grupo hubo triple empate entre los tres primeros, los cuáles desempataron según la Reglas Oficiales del Baloncesto en extracto D.1.3. que determinan al mejor clasificado en base a los cruces entre sí. De esta manera, los estadounidenses quedaron primeros, los uruguayos segundos y los brasileños terceros. Estos últimos avanzaron como mejor tercero.
Dentro de la zona B, el líder fue Canadá con puntaje perfecto, seguido de Puerto Rico, ambos clasificados. Venezuela perdió dos partidos por amplia ventaja y no pudo entrar como uno de los terceros.
En el de Argentina, los de Pablo Prigioni avanzaron como segundos, detrás de República Dominicana, que tuvo puntaje perfecto. El triunfo de Colombia ante Nicaragua y las ajustadas derrotas ante argentinos y dominicanos les permitió avanzar como el 8° preclasificado.
El joven conjunto albiceleste, del segundo promedio de edad más bajo del torneo por debajo del anfitrión, enfrentará a Puerto Rico en cuartos de final.
Argentina se ubicó como segundo mejor segundo, mientras que los ticos fueron los mejores segundos. El duelo se disputa este jueves desde las 21:40 (hora argentina) con transmisión de DSports y Courtside1981.
El ganador de este cruce se enfrentará con el vencedor de Canadá (1°) y Colombia (8°).
Del otro lado de la llave se encuentran República Dominicana (2°) vs Brasil (7°), que se cruzan con el partido entre Estados Unidos (3°) vs Uruguay (6°).
