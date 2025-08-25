Sanciones para Argentina por la pelea con Dominicana en la AmeriCup

La Selección argentina de básquet recibió duras sanciones por la pelea en el partido ante República Dominicana en la AmeriCup. La FIBA comunicó este domingo que suspende a tres jugadores, impone una multa económica al DT Pablo Prigioni y también castiga a la Confederación Argentina.
El Panel Disciplinario de la FIBA sancionó con dos fechas a Gonzalo Bressan y una fecha a Francisco Caffaro y Juan Vaulet. El entrenador Pablo Prigioni fue multado con 2500 dólares. Por su parte, la Confederación Argentina de Básquet deberá abonar 12.500 dólares, aunque la sanción original fue de 25 mil, con la mitad en suspenso por tres años.
También hubo sanciones para Dominicana
El jugador David Jones recibió dos partidos de suspensión, mientras que Juan Guerrero y Juan Suero cumplirán un partido. En tanto, Ángel Delgado quedó suspendido por un partido, bajo la misma modalidad de prueba por tres años: si reincide, quedará automáticamente sancionado.
La Federación Dominicana de Básquet también fue sancionada con una multa económica similar a la de Argentina, según se informó de manera oficial este domingo. Las autoridades del torneo remarcaron la necesidad de evitar este tipo de conductas en el básquet FIBA.
Argentina se juega su futuro ante Colombia
Tras el escándalo, el equipo nacional volverá a jugar este lunes contra Colombia, en el cierre de la fase de grupos del Grupo C. El partido será clave para definir la clasificación a la siguiente ronda. Argentina ya había perdido con Dominicana y vencido a México en el debut.
Las sanciones condicionan al equipo argentino justo antes de un cruce decisivo. El DT deberá rearmar el plantel sin Bressan, Vaulet ni Caffaro, con un cuerpo técnico cuestionado y una presión extra por la imagen que dejó la gresca.
