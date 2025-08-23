#HOY:

Argentina le ganó a Nicaragua en el debut de AmeriCup: cuándo vuelve a jugar

El equipo de Pablo Prigioni no fue sorprendido y se impuso por 94 a 70. Ahora toca República Dominicana.

Victoria de la albiceleste para comenzar con el pie derecho. Crédito: REUTERS/Luisa Gonzalez
 20:05
Por: 

La Selección Argentina de básquet ganó en su debut en su debut en la AmeriCup Nicaragua 2025 ante el anfitrión por 94 a 70.

Mirá tambiénLa delegación criolla y la marca “feliz” de 20 medallas doradas en ASU2025

El equipo dirigido por Pablo Prigioni no sufrió de ninguna sorpresa en el comienzo de la zona C ante el rival más débil de los tres.

Basketball - FIBA AmeriCup 2025 - Group C - Nicaragua v Argentina - Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua - August 22, 2025 Argentina's Julian Alvarez in action with Nicaragua's Jared Ruiz REUTERS/Luisa GonzalezVictoria de la albiceleste para comenzar con el pie derecho. Crédito: REUTERS/Luisa Gonzalez

Los argentinos tuvieron la preparación más larga en el contexto de recambio que sufre el seleccionado, que con un promedio de edad bajo y escasa experiencia, este torneo no contará con la presencia de nombres como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza ni Leandro Bolmaro, ausentes por diversos motivos.

Este viernes por la noche, el máximo anotador albiceleste fue Nicolás Brussino con 17 puntos. Lo siguieron Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán con 13; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet con 11 unidades cada uno, más los 10 que sumó Juan Fernández.

Cómo sigue el grupo de Argentina

El cierre de la jornada inaugural tuvo también el cruce entre Colombia y República Dominicana, con triunfo para los dominicanos por 84 a 59.

Mirá tambiénArgentina publicó los 12 nombres que jugarán la AmeriCup de básquet

Justamente los otros ganadores de la zona C serán los próximos rivales de Argentina en la segunda fecha, presentándose como el más complejo de los tres.

Con el argentino Néstor “Che” García como entrenador, un historial reciente favorable y fichas de mayor experiencia y roce físico, Dominicana quiere dar el golpe y meterse en el lote de los aspirantes al podio. El punto débil es la ausencia de sus jugadores NBA.

Basketball - FIBA AmeriCup 2025 - Group C - Dominican Republic v Colombia - Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua - August 22, 2025 Dominican Republic coach Nestor Garcia talks to Dominican Republic's David Jones, Angel Nunez, Andres Feliz and Victor Liz during the match REUTERS/Luisa GonzalezCómodo debut de los caribeños. Crédito: REUTERS/Luisa Gonzalez

El duelo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua será este domingo desde las 16:10 (hora argentina). Colombianos y nicaragüenses juegan desde las 21:40 de la misma jornada.

En lo que respecta a los televisados de este sábado, Estados Unidos vs. Bahamas por la zona A será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play desde las 18:40 (hora argentina).

