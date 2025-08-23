Argentina le ganó a Nicaragua en el debut de AmeriCup: cuándo vuelve a jugar

La Selección Argentina de básquet ganó en su debut en su debut en la AmeriCup Nicaragua 2025 ante el anfitrión por 94 a 70.
El equipo de Pablo Prigioni no fue sorprendido y se impuso por 94 a 70. Ahora toca República Dominicana.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni no sufrió de ninguna sorpresa en el comienzo de la zona C ante el rival más débil de los tres.
Los argentinos tuvieron la preparación más larga en el contexto de recambio que sufre el seleccionado, que con un promedio de edad bajo y escasa experiencia, este torneo no contará con la presencia de nombres como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza ni Leandro Bolmaro, ausentes por diversos motivos.
Este viernes por la noche, el máximo anotador albiceleste fue Nicolás Brussino con 17 puntos. Lo siguieron Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán con 13; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet con 11 unidades cada uno, más los 10 que sumó Juan Fernández.
El cierre de la jornada inaugural tuvo también el cruce entre Colombia y República Dominicana, con triunfo para los dominicanos por 84 a 59.
Justamente los otros ganadores de la zona C serán los próximos rivales de Argentina en la segunda fecha, presentándose como el más complejo de los tres.
Con el argentino Néstor “Che” García como entrenador, un historial reciente favorable y fichas de mayor experiencia y roce físico, Dominicana quiere dar el golpe y meterse en el lote de los aspirantes al podio. El punto débil es la ausencia de sus jugadores NBA.
El duelo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua será este domingo desde las 16:10 (hora argentina). Colombianos y nicaragüenses juegan desde las 21:40 de la misma jornada.
En lo que respecta a los televisados de este sábado, Estados Unidos vs. Bahamas por la zona A será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play desde las 18:40 (hora argentina).
