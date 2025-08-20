Nicolás Stenta brilló en La Crossover, el show de básquet que revolucionó las redes

El Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo fue escenario de una verdadera revolución en el mundo del básquet. La Crossover, un torneo que reunió a profesionales, exjugadores, streamers, influencers y amateurs, ofreció un espectáculo sin precedentes con un formato disruptivo que cautivó tanto a quienes estuvieron en las tribunas como a quienes siguieron la transmisión online.
Entre los protagonistas estuvo el venadense Nicolás Stenta, jugador de Boca Juniors, que formó parte de Show Time, el equipo que se consagró campeón de esta primera edición.
Un formato innovador
Lejos de las reglas tradicionales, La Crossover propuso un estilo de juego distinto, pensado para sorprender y entretener: una línea de cuatro puntos, cartas especiales que alteraban el rumbo del partido, momentos con dos pelotas en juego y aros más bajos que potenciaron volcadas y alley-oops espectaculares.
La fusión entre básquet y entretenimiento se completó con un despliegue audiovisual moderno, shows musicales y una transmisión vía streaming que llevó el espectáculo a miles de espectadores a través del canal de Kick del conductor de Paren la Mano.
Los equipos y el show
Festejo de campeones con Stenta como gran protagonista.
Los planteles estuvieron liderados por personalidades que cruzaron el mundo del deporte y la cultura pop: Andrés "Chapu" Nocioni, Luciana Delabarba, Paulo Londra, Grego Rossello, Pluzito, Juanposite, Flow Game Basketball y Joaco Cavanna.
También se sumaron figuras como el influencer Luquitas Rodríguez, y la conducción en vivo estuvo a cargo de un trío de lujo: Facundo Campazzo, Germán Beder y José Montesano, quienes aportaron su impronta para convertir cada partido en un verdadero show.
Stenta, parte del campeón
El domingo 17 se disputó la gran final con público en las tribunas y un clima de festival deportivo. Allí, el equipo Show Time —con Nicolás Stenta y Leonardo Lema como protagonistas en cancha— se quedó con la victoria frente a Centauros por 49 a 43.
La conducción táctica estuvo a cargo de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la primera manager en levantar el título de La Crossover. “Fue una experiencia única, distinta a todo lo que conocemos del básquet tradicional”, coincidieron varios de los jugadores tras el cierre del evento.
Básquet y espectáculo, una mezcla ganadora
Con reglas inéditas, participación de estrellas y un formato pensado para la interacción con el público, La Crossover marcó un antes y un después en la forma de vivir el básquet. Y allí estuvo el venadense Nicolás Stenta, inscribiendo su nombre en el equipo campeón de un torneo que promete seguir creciendo en futuras ediciones.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
