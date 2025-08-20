Insólito: después de convertir el gol agónico para Racing, Pardo empujó su camioneta

Racing vivió una jornada épica este martes en Avellaneda con el triunfo agónico ante Peñarol que lo depositó en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Allí, el protagonista absoluto fue Franco Pardo.
En el estacionamiento de la "Academia", el ex Unión no podía salir del lugar. Antes, le dio el triunfo al equipo de Costas por Copa Libertadores.
El zaguero cordobés ex Unión llegó en este mercado de pases y, en el minuto 49 minutos, se anticipó a todos para conectar un cabezazo imposible de detener para el arquero Brayan Cortés. Su primer gol en el club no pudo llegar en mejor momento, donde desató la locura en el Cilindro y aseguró la clasificación de la “Academia”.
Sin embargo, la noche lo sorprendió con un episodio inesperado, ya que cuando Pardo intentó retirarse del Cilindro, su camioneta no arrancó en el estacionamiento. El héroe del partido pasó del gol y los abrazos a tener que empujar su propio vehículo junto a unos hinchas que lo ayudaron.
El video se volvió viral en cuestión de minutos, ya que el mismo jugador que había desatado la euforia con un gol histórico terminó recibiendo el apoyo de los hinchas en un gesto de humanidad.
De esta manera, Pardo cerró una jornada que quedará en el recuerdo, como pasó de héroe en la cancha al marcar el 3 a 2 global a ser protagonista de una postal insólita fuera de ella, reforzando aún más el lazo con la gente de Racing.
Racing consiguió una agónica clasificación al eliminar a Peñarol de Uruguay y ahora tendrá por delante un nuevo desafío: superar los cuartos de final luego de tantos golpes en dicha instancia.
A partir de 2015, Racing disputó todos los años algún torneo internacional, ya que participó de la Copa Libertadores en 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023 y en la actual edición, mientras que dijo presente en la Copa Sudamericana 2017, 2019, 2022 y 2024, quedándose con un histórico título en esta última.
Sin embargo, la “Academia” tiene la materia pendiente de dar pelea en la Copa Libertadores, en la que desde el mencionado periodo solo llegó a cuartos de final en tres ocasiones y sufrió duras eliminaciones.
La primera de ellas fue en 2015, cuando cayó por un global de 1-0 frente a Guaraní de Paraguay. Racing, que en aquel momento era dirigido por Diego Cocca, volvía a jugar la Copa Libertadores luego de 12 años y se ilusionaba tras conquistar el Torneo Transición 2014 con Diego Milito como emblema.
Pero la serie contra el equipo paraguayo se hizo muy cuesta arriba para los de Avellaneda, que sufrieron la expulsión del defensor Luciano Lollo en la ida y la del arquero Sebastián Saja en la vuelta.
Así fue como, tras batallar de manera intensa durante 180 minutos, Racing se quedó con las manos vacías.
La “Academia” tuvo que esperar otros cinco años, hasta 2020, para alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Esta vez llegaba con un presente muy complicado, obteniendo resultados adversos en el torneo local y sin conseguir buen funcionamiento. Como si esto fuera poco, en los octavos de final le tocó con el todopoderoso Flamengo, que venía de ganar la edición 2019.
