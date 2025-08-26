Contra quién jugará Argentina los cuartos de final de la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet cerró este lunes la fase de grupos de la AmeriCup Nicaragua 2025 con ajustado triunfo ante Colombia por 86 a 85.
El equipo de Prigioni aseguró la segunda colocación en su grupo y espera por el duelo del jueves. Su rival está casi definido.
La Selección Argentina de básquet cerró este lunes la fase de grupos de la AmeriCup Nicaragua 2025 con ajustado triunfo ante Colombia por 86 a 85.
El flojo rendimiento en los primeros tres partidos, donde también venció al local y cayó ante República Dominicana, corresponde a un proceso de transición del plantel, con jóvenes que no estuvieron acompañados por las figuras del seleccionado y las tres sanciones a los internos argentinos.
El santafesino Juan Fernández salió al rescate ante los colombianos con 36 puntos, obteniendo el rendimiento esperado. Fue secundado por Gonzalo Corbalán, otro de los “pibes” de Pablo Prigioni, que sumó 20.
Prigioni deberá trabajar para continuar con el aprendizaje de este plantel, encontrando las variantes adecuadas y ajustando aspectos negativos graves como la cantidad de rebotes ofensivos que le toman, los libres errados y las “lagunas” ofensivas. El material para continuar trabajando y mejorar la imagen lo tiene.
La buena noticia para el duelo del jueves por cuartos de final será el regreso del interno Francisco Caffaro, de gran partido ante los dominicanos, y el polifuncional Juan Pablo Vaulet, uno de los pocos con experiencia. El otro pivot joven sancionado, Gonzalo Bressan, deberá esperar hasta un eventual cruce de semis.
La AmeriCup cuenta con tres grupos de cuatro equipos en su primera fase, otorgando boletos de clasificación a cuartos de final a los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros.
Estos clasificados se ubican luego en una nueva tabla del 1° al 8° de mejor rendimiento. Argentina, de momento, se ubica en la 5° colocación como mejor segundo.
Hasta la medianoche del lunes existía la posibilidad que en el duelo entre Puerto Rico y Canadá por el grupo B, uno de los dos perdiera por amplia ventaja y su diferencia de gol quede por debajo del +24 argentino. Los canadienses se impusieron 82 a 73 y los puertorriqueños quedaron como mejor segundo con +52.
Todo indica que el cruce de Argentina será ante los “ticos”, 4° en la tabla de la segunda fase.
La definición del grupo A es la que podría modificar la ubicación final de Argentina en esta segunda tabla y, por ende, el rival de cuartos.
Si Brasil le gana a Estados Unidos y Uruguay supera a Bahamas por 29 puntos, los uruguayos podría ubicarse por encima de Argentina y obligar a los de Prigioni a cruzarse de vuelta con Dominicana, posiblemente peor primero.
Si Estados Unidos vence a Brasil, la diferencia de los brasileños, que podrían ubicarse segundos, quedaría por debajo de la de Argentina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.