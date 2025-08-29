AmeriCup 2025: Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos jugarán las semifinales

La FIBA AmeriCup 2025 entró en su fase decisiva y ya están definidos los cuatro seleccionados que disputarán las semifinales del torneo continental: Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. La jornada de cuartos de final, celebrada en Managua, Nicaragua, dejó atrás a históricos como Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia.
Con otro gran partido del santafesino Juan Francisco "Kit Kat" Fernández, el seleccionado dirigido por Pablo Prigioni se impuso por 82 a 77 en el cruce más parejo de la jornada. Argentina supo cerrar mejor el encuentro, con solidez en defensa y buena gestión del balón en los últimos minutos. La efectividad en los tiros libres y el control emocional en el cierre fueron claves para asegurar el pase.
Ahora, el desafío será aún mayor: enfrentarán a Canadá, que arrasó con Colombia y aparece como uno de los favoritos indiscutidos del certamen.
Canadá aplastó a Colombia. Foto: Reuters
Canadá, Brasil y EE.UU. avanzaron con autoridad
Canadá derrotó por 94 a 56 a Colombia, con una combinación de defensa férrea y ataques veloces. Fue la victoria más abultada de la jornada y consolidó su candidatura.
Estados Unidos, por su parte, superó a Uruguay por 83 a 70. Tras un comienzo parejo, los norteamericanos impusieron su físico y su rotación de figuras para liquidar el pleito en la segunda mitad.
En el último turno, Brasil mostró su versión más efectiva y venció a República Dominicana 94 a 82. Con un ataque fluido y transiciones rápidas, logró sostener la ventaja pese a los intentos caribeños por remontar.
El lado Z de Estados Unidos venció a Uruguay. Foto: Reuters
Cuándo se juegan las semifinales
Las semifinales están confirmadas para el sábado 30 de agosto. El primer cruce será entre Estados Unidos y Brasil a las 17:40. Luego, desde las 21:10, Argentina buscará la final ante Canadá.
