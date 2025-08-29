Argentina venció a Puerto Rico y los “pibes” de Prigioni se metieron en semis de AmeriCup

La Selección Argentina de básquet venció a Puerto Rico por los cuartos de final de la AmeriCup Nicaragua 2025 y se metió entre los cuatro mejores equipos.
Fue por 82 a 77 en suplementario con Juan Fernández como una de las figuras. Enfrentará el sábado a Canadá en busca de un boleto a la final.
La Selección Argentina de básquet venció a Puerto Rico por los cuartos de final de la AmeriCup Nicaragua 2025 y se metió entre los cuatro mejores equipos.
Fue por 82 a 77 en tiempo suplementario para los dirigidos por Pablo Prigioni, luego de igualar 70 a 70 en el cuarto cuarto.
El joven equipo albiceleste, el de segundo menor promedio de edad del torneo, obtuvo su triunfo más importante desde la conformación de este plantel, superando la instancia de sanciones.
Su rival en semifinales será Canadá, que en último turno eliminó holgadamente a Colombia por 94 a 56.
El partido en busca de un boleto a la final y asegurarse un puesto en el podio se disputará este sábado 30 de agosto desde las 21:10, hora argentina.
Tras unos primeros minutos de paridad y bajo goleo, Argentina metió un parcial de 12-0 promediando el cuarto inicial para cerrar el período arriba 18-11. La reacción de Puerto Rico no tardó en llegar y rápidamente emparejó las acciones apoyándose en el tridente Plummer, Romero y Alvarado. El elenco caribeño impuso su ritmo y ganó el parcial por 24-18 para cerrar abajo por la mínima: 36-35.
La vuelta de los vestuarios favoreció a los boricuas, que afinaron su puntería y tomaron rápidamente el liderazgo en el marcador con cuatro triples en el período de la mano de su NBA: José Alvarado. Argentina sintió el impacto, pero aprovechó una conversión en la última pelota para cerrar abajo por un solo dígito: 59-51.
El partido estaba cuesta arriba, pero el Seleccionado Nacional apeló a su carácter y a una defensa zonal que sacó de ritmo a su rival. Con una brillante tarea defensiva de Juan Fernández protegiendo el aro, Argentina recortó paulatinamente la ventaja y tuvo varias oportunidades para pasar al frente que no pudo aprovechar sobre el cierre que no pudo aprovechar. Gonzalo Corbalán logró empatarlo desde la línea a menos de un minuto por jugar tras una acción de ataque rápido. Puerto Rico falló la última y el juego necesitó tiempo extra.
En la prórroga, Argentina pegó primero. Convirtió en sus tres primeras acciones de la mano de Juani Marcos, que anotó y asistió con lucidez. Además, sostuvo la ventaja con un extraordinario despliegue defensivo y sacrificio en la batalla por los rebotes a pesar del desgaste. Una vez que tomó el comando, ya no miró atrás, asegurando la victoria y el boleto a semis.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.