Argentina ganó, pero deberá definir la clasificación a octavos ante Francia
El triunfo de Finlandia deja abierta la tabla del grupo C. Cuándo juega la albiceleste.
Argentina no tendrá descanso y se mantiene en vilo. Crédito: REUTERS/Noel Celis
13:29
Finlandia alteró los planes de Francia y también de Argentina en el Mundial de Vóley masculino de Filipinas 2025. La inesperada victoria de los nórdicos sobre los galos en cinco sets (25-19, 17-25, 29-27, 21-25, 15-9) dejó abierto el panorama del grupo C del campeonato.
Argentina venía de ganarle en el primer turno a Corea del Sur por 3 a 1 en un 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador de la albiceleste con 21 puntos en el duelo disputado en el Coliseo Smart Araneta por la segunda fecha del grupo C.
Finlandia dio el golpe ante Francia. Crédito: REUTERS/Noel Celis
Los finlandeses no alcanzaron en Francia los 23 puntos de Jean Patry, ni tampoco los 17 de Yasin Loauti. Es que Finlandia contó con un imparable Joonas Jokela (20) y gozó de una enorme defensa en el quinto y definitorio set.
¿Cómo y cuándo se define el grupo?
Argentina jugará desde las 7.00 del jueves contra Francia, en un partido prácticamente sin margen de error para ambos y con el resultado de Finlandia vs. Corea del Sur ya sabido (miércoles 23.30).
Argentina se impuso ante Corea el Sur en la segunda fecha. Crédito: REUTERS/Noel Celis
En principio, Argentina se clasifica si:
Gana su partido con cualquier resultado. Será primero del grupo.
Corea del Sur supera a Finlandia. Argentina puede ser segundo o primero, depende de su resultado.
Argentina pierde 3-1 y Finlandia gana 3-2. Igualdad de puntos, mejor ratio de set para Argentina.
Argentina pierde 3-2 y Finlandia gana 3-2. Argentina quedará un punto por encima de Finlandia.
Argentina se impuso ante Corea el Sur en la segunda fecha. Crédito: REUTERS/Noel Celis
Argentina queda eliminado si:
Pierde 3-2 con Francia y Finlandia supera a Corea del Sur por 3-1 ó 3-0. Triple empate, Argentina tiene peor ratio de set en ese escenario.
Argentina pierde 3-0 y Finlandia gana 3-2. Igualdad de puntos, mejor ratio de set para Finlandia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.