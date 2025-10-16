Por primera vez en 18 años

Argentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.