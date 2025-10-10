A qué hora juega Argentina contra Venezuela y cómo ver el partido

Este viernes vuelve a la acción la Selección Argentina de fútbol, ya con la vista en la Copa Mundial de la FIFA Canadá/México/Estados Unidos 2026.
Con las Eliminatorias Sudamericanas finalizadas, el calendario de la albiceleste sólo contempla duelos de preparación en las fechas FIFA y la eventual Finalissima.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en el marco de una nueva fecha de amistosos, con las Eliminatorias Sudamericanas ya finalizadas en la primera posición y con amplia ventaja.
El duelo se disputará desde las 21 (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
La transmisión estará a cargo de Telefe y TyC Sports.
Argentina volverá a jugar el martes 14 de octubre ante Puerto Rico. Inicialmente, el partido estaba programado para el lunes 13 en Chicago, pero debió mudarse al estado de Florida luego del traslado de 300 efectivos de la Guardia Nacional por parte del gobierno estadounidense.
Luego de esta fecha FIFA, seguirá la preparación con encuentros este 2025 y ya en 2026:
Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
Argentina vs. México - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
