Cuándo juega la Selección Argentina sub 20 los cuartos de final contra México

El equipo de Diego Placente viene de golear a Nigeria por 4 a 0 por los octavos.

Gran actuación de los juveniles argentinos. Crédito: AFA
 14:04

La Selección Argentina Sub 20 goleó 4-0 este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y logró avanzar a cuartos de final, algo que no hacía desde 2011.

En el Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto albiceleste se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti, marcando una continuidad del buen rendimiento en la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final con México, que viene de eliminar a Chile.

Cuándo se juega Argentina vs México

El partido entre la Argentina y México por los cuartos de final del Mundial de Chile se juega este sábado desde las 20 horas de la Argentina en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España vs Colombia.

Gran actuación de los juveniles argentinos. Crédito: AFA

Para los cuartos de final Placente no podrá contar con Álvaro Montoro, el volante de Botafogo ex Vélez que sufrió una fractura en la clavícula derecha ante los nigerianos. Será operado el sábado por el departamento médico de la AFA en Buenos Aires.

Cómo ver en vivo Argentina vs México

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

