Orgullo tatengue en la selección sub 17: radiografía de Juan Kuverling

Juan Kuverling, arquero de Unión, está en la Preselección Argentina Sub 17. En diálogo con Diez en Deportes, el entrenador de arqueros del plantel profesional, Mauro Trucco, aseguró que "a Juan lo conocí cuando tenía 8 años, en Cosmos, y ya desde muy chiquito se veía que tenía una capacidad terrible para el puesto".
"Era un nene con mucha facilidad de aprendizaje y que se destacaba por una técnica casi innata que traía desde la cuna. La verdad que me llamaba mucho la atención", agregó.
Juan Kuverling ya fue convocado al sub 16.
"En una época yo lo quise traer al club, pero por esas cosas de la vida termina yendo a River. En ese momento no le dan pensión o algo sucedió y se viene a Santa Fe. Yo le dije al padre que venga a probar a Unión, y gracias a Dios lo tenemos con nosotros. Tiene muy buen porte físico y una altura ideal para el puesto. Es un chico que creció mucho a nivel muscular y está muy bien. Técnicamente se destaca, es muy prolijo y parece que lo trae desde la cuna. Después, es un señor a la hora de competir: muy educado, responsable y se toma todo muy en serio. Entiende perfectamente su rol dentro del campo", dijo Mauro.
La lista completa de la Selección Argentina sub 17.
"Gracias a Dios en Unión no podemos quejarnos de la conducta de nuestros arqueros", cerró el formador.
