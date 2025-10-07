El viaje a Santiago, el "susto" por lo de DAD y otro golero a la Selección Argentina

Pasó el golpazo de Aldosivi de Mar del Plata en el 15 de Abril, pero el Unión de Leo Madelón no tiene tiempo para lamentos. Es que rápidamente, como muchas veces piden y quieren los futbolistas, la revancha está "a la vuelta de la esquina". Este mismo viernes, desde las 16.45, el Madre de Ciudades habrá desquite para el Tate.
Una vez más, a pesar que el rojiblanco hace tres fechas que no gana y sacó dos puntos de 9, los resultados le dieron una mano: Estudiantes de La Plata y Barracas Central empataron, por lo que la punta sigue estando en López y Planes. Ahora, compartida por los tres equipos mencionados y también Boca Juniors.
Ahora, de cara al cruce con el "Ferroviario", es tiempo de hacer "F5" y recalcular para Leonardo Carol Madelón, que seguramente meterá mano en el once inicial. El primer tema a seguir se llama Marcelo Estigarribia, ausente frente al "Tiburón" por un problema en su rodilla. La semana arrancó con un seguimiento especial para el "Chelo", que podría viajar pero no arrancaría confirmado en el once titular.
¿Qué hará Madelón en ese caso con el binomio de ataque?: el que es titular y "fija" es Cristian Tarragona. En el juego ante Aldosivi arrancó Lucas Gamba y luego ingresaron Diego Armando Díaz y el "Huevo" Colazo. Es posible que allí, en esa zona, aparezca un golpe de timón de parte del entrenador. Una posibilidad que se abre es la de tratar de darle "más juego interno" al equipo. Unión es un equipo con mucho juego por afuera con la subida de los laterales y los volantes externos, razón por la cual se buscará mayor fluidez por adentro. Quizás sea el momento de pensar, por ejemplo, en un jugador como Palavecino.
El plantel profesional del Club Atlético Unión estará viajando, finalmente, en micro hacia Santiago del Estero, para el compromiso del viernes a la tarde. Otro de los temas que generó preocupación fue el "desmayo" que sufrió Diego Armando Díaz, el sábado (al otro día de jugar ante Aldosivi) en Casasol, lo que provocó la internación y una serie de estudios, para descartar algún problema importante. El delantero, que no arrancó entrenando en la semana, ya está totalmente descartado para el partido con Central Córdoba en Santiago del Estero.
"Fue un susto, un bajón grande de presión...fue lo que provocó el desmayo", aseguran. De todos modos, sábado y domingo realizó múltiples estudios estando internado en observación, algo que se volvió a repetir en las últimas horas. "Todo le dio bien, no hay nada que genere preocupación, más allá del desmayo", explican desde el campamento tatengue.
Más allá de la bronca por el 0-2 con Aldosivi, que hubiera marcado en caso de ganar la "casi segura" salvación del descenso y la punta en soledad, en las últimas horas hubo un motivo de orgullo y alegría en el Mundo Unión.
Es que una vez más, la Selección Argentina de Juveniles elige un arquero tatengue. En este caso se trata de Juan Kuverling, convocado a la Preselección Nacional Juvenil Sub 17 para realizar sesiones de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi.
La información indica que Diego Placente convocó una lista de veintiséis jugadores para retomar los entrenamientos en el Predio Lionel Messi. La Selección realizará esta semana un microciclo de trabajo de martes a viernes, con dos días en doble turno.
Argentina jugará del 3 al 27 de noviembre la Copa del Mundo Sub17 en Qatar, con Bélgica, Túnez y Fiyi como rivales confirmados en la fase de grupos. Los citados a entrenar esta semana son: Thiago Yanez (Argentinos Juniors), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Matías Satas (Boca Juniors), Ramiro Tulián (Belgrano), Thomas de Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys), Thiago Pérez (Huracán), Juan Centurión (Independiente), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing Club), Aquiles Mansilla (Racing Club), Juan Cruz Meza (River Plate), Felipe Esquivel (River Plate), Santiago Espíndola (River Plate), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Danilo Monza (Sarmiento), Joaquín Salas (Talleres), Juan Kuverling (Unión), Ramiro Scandolo (Vélez Sarsfield), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Tomás Nosei (Vélez Sarsfield), Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y Alex Verón (Vélez Sarsfield).
Se viene la final de Copa en el 15 de Abril
Cada vez falta menos para la segunda final de la Copa Santa Fe en fútbol masculino, entre el Unión de Nicolás Vazzoler y Centenario de San José de la Esquina, que finalmente se disputará este sábado desde las 17.30 en el 15 de Abril. Hay que recordar que al partido de ida, en el Juan Raymonda, terminó 1 a 1, con goles de Cicarelli para el dueño de casa y Misael Aguirre para el Tate.
Lo que quedó confirmado, de parte de la Federación Santafesina de Fútbol (FSF), son las autoridades: Leandro Aragno (juez principal); asistente 1: Facundo Rodríguez; asistente 2: Axel Perlo. El cuarto árbitro será Franco Ceballos. Hay que recordar que si se mantiene la paridad, sea por el resultado que sea, se deberá definir el Campeón 2025 de la Copa Santa Fe en fútbol masculino por la vía de los penales.
