Los temas de Unión después de Aldosivi

El viaje a Santiago, el "susto" por lo de DAD y otro golero a la Selección Argentina

Leonardo Carol Madelón arranca con algunas certezas: tampoco estaría Marcelo Estigarribia como titular para el partido del viernes, aunque viajará con la delegación a Santiago del Estero. El arquero tatengue Juan Kuverling convocado a la Selección Argentina Sub 17 en el predio de la AFA.