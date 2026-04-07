Argentinos Juniors sumó una victoria de peso en La Paternal, venció 3 a 2 a Banfield y se acomodó entre los protagonistas del Torneo Apertura. El equipo de Nicolás Diez sacó adelante un partido cambiante, con momentos de dominio, una reacción del rival y una resolución ajustada que terminó dejándolo en la línea de River.
Argentinos le ganó a Banfield en un partidazo y quedó como escolta de Independiente Rivadavia
El Bicho se impuso 3 a 2 en La Paternal por la fecha 13, llegó a 23 puntos y alcanzó la línea de River en la pelea alta de la Zona B.
El Bicho abrió la cuenta con Nicolás Oroz y amplió rápidamente con Emiliano Viveros, pero Banfield se mantuvo en partido con el descuento de David Zalazar y encontró el empate en el arranque del complemento a través de Mauro Méndez. Cuando el trámite parecía inclinarse hacia una noche incómoda para el local, Alan Lescano apareció para marcar el 3 a 2 definitivo.
Un arranque a puro gol
Argentinos golpeó primero con una buena jugada colectiva que terminó en la definición precisa de Oroz. Poco después, Viveros aprovechó una acción favorable y estiró la ventaja para un equipo que había entrado mejor y parecía encaminado a resolver rápido la noche ante Banfield.
Pero el Taladro reaccionó antes del descanso. Zalazar metió un gran remate cruzado, descontó y volvió a encender el partido en un momento en el que el local había aflojado su control. Esa reacción le dio otro aire al equipo del sur y preparó el terreno para un segundo tiempo mucho más abierto.
Banfield lo empató, pero el Bicho respondió
El complemento arrancó con otro golpe visitante. Mauro Méndez definió con categoría ante Brayan Cortés y estampó el 2 a 2, resultado que obligó a Argentinos a rearmarse en medio de un trámite que ya se había vuelto completamente distinto al de los primeros minutos.
El equipo de La Paternal, sin embargo, tuvo reacción. A los 26 minutos del segundo tiempo, después de una serie de rebotes en el área, Lescano encontró la pelota en la medialuna y sacó un remate cruzado que terminó siendo decisivo para el 3 a 2. Fue el tanto que le devolvió la ventaja y terminó inclinando definitivamente el partido.
Una victoria que lo acomoda arriba
Con este resultado, Argentinos llegó a 23 puntos y quedó como escolta de Independiente Rivadavia junto a River. Banfield, en cambio, se mantuvo con 13 unidades y sigue lejos de la pelea por la clasificación. El próximo desafío del Bicho será justamente ante el líder mendocino, en un cruce que puede mover la parte alta de la tabla.
La victoria tuvo además un valor extra por la forma. Argentinos no solo volvió a ganar, sino que lo hizo en un partido exigente, con lluvia, goles y momentos de tensión. En una fecha donde la tabla empezó a comprimirse, el equipo de Diez aprovechó su chance y se metió de lleno en la pelea.