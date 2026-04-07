Instituto consiguió un triunfo clave en Alta Córdoba, derrotó 2 a 0 a Defensa y Justicia y volvió a meterse en la conversación por los playoffs del Torneo Apertura. El equipo cordobés golpeó en los momentos justos, resistió cuando el rival creció y terminó cerrando una noche valiosa ante uno de los protagonistas de la zona.
Instituto frenó a Defensa y Justicia, ganó en Córdoba y se acercó a los playoffs
La Gloria venció 2 a 0 al Halcón en Alta Córdoba, llegó a 14 puntos y quedó a tres de los puestos de clasificación en la Zona A del Torneo Apertura.
La Gloria abrió el partido en el primer tiempo con Nicolás Guerra y lo liquidó en el tramo final con Matías Tissera. Con esos dos golpes, el conjunto local dejó atrás una parada exigente y se acomodó mejor en la tabla, mientras Defensa y Justicia dejó pasar una chance para sostenerse más arriba.
Guerra abrió una noche trabajada
Instituto encontró la ventaja a los 25 minutos del primer tiempo, en una pelota parada que terminó resolviendo Nicolás Guerra. La jugada nació con un envío desde la derecha y un buen anticipo aéreo que dejó al delantero en posición para desviar la pelota y cambiarle el destino frente al arquero.
A partir de ahí, el partido mantuvo un desarrollo abierto. Defensa y Justicia intentó asumir el protagonismo desde la posesión, pero Instituto logró sostener la ventaja con orden y una postura firme para cerrar espacios, especialmente cuando el Halcón empezó a crecer en el segundo tiempo.
El equipo de Mariano Soso movió piezas en busca del empate y empujó durante varios pasajes del complemento. Sin embargo, la Gloria aguantó ese momento con personalidad y terminó aprovechando los espacios que dejó el rival en su adelantamiento.
Tissera lo cerró y la Gloria tomó aire
El segundo gol llegó a los 38 minutos del complemento y terminó de bajar la persiana. Matías Tissera apareció por la derecha, encaró con decisión y sacó un remate potente para vencer al arquero y sellar el 2 a 0 definitivo en el Juan Domingo Perón.
La victoria dejó a Instituto con 14 puntos, a tres de la zona de clasificación en la Zona A, y le permitió sostener la ilusión en la recta decisiva de la fase regular. Defensa y Justicia, por su parte, siguió con 19 unidades y perdió una oportunidad de afirmarse aún más en los puestos de playoffs.
Ahora, la Gloria visitará a Deportivo Riestra en la próxima fecha, mientras que el Halcón recibirá a Talleres. El cierre de la jornada dejó a Instituto con una victoria importante por contexto, rival y tabla, en un momento del torneo donde cada punto empieza a pesar más.