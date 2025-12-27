El Aston Villa del "Dibu" Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico
Los dirigidos por Unai Emery, que dan pelea en la Premier League, alcanzaron la tremenda cifra de 11 triunfos consecutivos. El Arsenal le ganó al Brighton y mantiene el liderazgo con 2 unidades de ventaja sobre el City, que superó al Nottingham Forest.
Imparables. El equipo del arquero argentino le da pelea a los grandes de la Premier.
El Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez hizo historia en Stamford Bridge, donde logró su undécima victoria seguida, la octava en la Premier League, e insistió en la condición de candidato al título que se ha ganado por derecho propio, con la tensión puesta en al ritmo que imponen Arsenal y Manchester City, los que comandan la competición.
A una jornada de que acabe la primera vuelta, un golpe de timón de Unai Emery y la resistencia durante una hora le dieron el premio esperado. Mucho tuvo que ver Ollie Watkins, uno de los tres jugadores que saltaron al campo a la hora de partido y que dieron la razón al técnico español, artífice del éxito y del momento de los 'villanos'.
Hay que remontarse a 1910 para encontrar una racha más larga de triunfos en liga que la actual del Aston Villa. El liderato no es una utopía para el conjunto de Birmingham, el sueño del primer título desde 1981. Una vez más fue con una remontada. Al equipo de Unai Emery nunca se le puede dar por vencido.
Y eso que el Chelsea hasta la hora de juego pudo golear. De la mano de Enzo Fernández, ofreció un recital en la primera mitad y parte de la segunda y eso no se plasmó en el marcador. Fue visible sobre el césped, con un gran Reece James y mientras duró el fuelle de Cole Palmer. Hasta ahí resistió el Aston Villa.
Porque el ritmo impuesto por el conjunto de Enzo Maresca abrumó al conjunto de Birmingham, agazapado y en modo supervivencia mientras las ocasiones locales se multiplicaban. Como la de Enzo, que remató desviado del poste derecho desde el borde del área, o la posterior de Joao Pedro que propició la intervención decisiva del Dibu, que la sacó con la cara.
Fue una avalancha. Y así llegó el gol del cuadro de Londres, en un córner cerrado que picó Reece James que agarró distraído al arquero argentino, más pendiente de pelear con sus rivales en el área chica que de la pelota. Lo empujó Enzo y lo molestó Joao Pedro, que rozó el balón casi sin darse cuenta y lo mandó al fondo de la red.
El VAR revisó la jugada y no consideró que hubiera infracción sobre el Dibu. Después el recital siguió. Cole Palmer, Alejandro Garnacho y otra vez Reece James estuvieron cerca de marcar el segundo.
Luego el partido dio un giro. El Chelsea había desperdiciado numerosas ocasiones y no lo pasó por alto el cuadro de Birmingham, que con una maniobra de Emery desde el banquillo dio un cambio radical al guion. Sacó toda la pólvora que tenía. A Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana. No tardó en surtir efecto.
Primero con la amenaza de Boubacar Kamara, que se hizo con un balón suelto dentro del área y enganchó un gran disparo. Robert Sánchez lo salvó, pero nada pudo hacer el arquero español para evitar el empate, que llegó en el minuto 63, en una mala salida de un Chelsea que ya había perdido el rumbo del partido.
En un tiro de Ian Maatsen dentro del área y después en un disparo raso envenenado de Ollie Watkins, que no falló a la siguiente y dio la victoria al Villa. Un tiro de esquina pateado por Yuri Tielemans y rematado de cabeza por el delantero dio el triunfo a Emery y el récord al Aston Villa.
El equipo del Dibu no para de ganar.
En el equipo de Emery también jugó el mediocampista argentino Emiliano Buendía, que esta temporada es clave para los "Villanos". El Chelsea, por su parte, contó con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garncacho como titulares. El equipo londinense tiene solo 29 puntos, está quinto en la tabla y lejos de conseguir una regularidad que le permita pelear por el título.
En la próxima fecha, el Aston Villa tendrá una oportunidad inmejorable, ya que visitará al Arsenal y si le gana lo alcanzará en la primera posición.
Arsenal manda
El equipo londinense le ganó 2-1 al Brighton y mantuvo el liderazgo en la Premier League, donde le saca dos puntos de ventaja a su escolta, que es el Manchester City, luego de 18 fechas disputadas. Los goles del Arsenal los hicieron el mediocampista noruego Martin Odegaard y el delantero italiano Georginio Rutter, este último en contra, mientras que para el Brighton descontó Diego Gómez.
La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo con una buena definición al primer palo de Odegaard, quien probó desde el borde del área. Ya en el complemento, el Arsenal empezó a liquidar el encuentro a los siete minutos, cuando Rutter se hizo un insólito gol en contra. Finalmente, el Brighton descontó luego de que Gómez definiera solo en el área tras cazar un rebote..
Los gunners superaron al Brighton y lideran la Premier
Este resultado le permitió al Arsenal llegar a los 42 puntos y mantener el liderazgo en la Premier League, ya que unas horas antes el Manchester City le había ganado 2-1 al Nottingham Forest y le había arrebatado la primera posición de manera momentánea. El Brighton, por su parte, está 12° con 24 puntos y desaprovechó una gran oportunidad para meterse entre los 10 primeros.
Ganaron los "reds"
Otro de los partidos de este sábado tuvo como protagonista al Liverpool, donde juega el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, que le ganó 2-1 como local al Wolverhampton para llegar a los 32 puntos y afianzarse en la cuarta posición de la tabla.
La jornada en Anfield fue muy emotiva, debido a que antes del inicio del encuentro se homenajeó al portugués Diogo Jota, ex jugador del Liverpool que murió a principios de julio en un accidente automovilístico. El Wolverhampton, por su parte, es por escándalo el peor equipo de esta Premier League, donde ocupa el último lugar con solo dos puntos y está prácticamente condenado al descenso.