11 triunfos al hilo

El Aston Villa del "Dibu" Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

Los dirigidos por Unai Emery, que dan pelea en la Premier League, alcanzaron la tremenda cifra de 11 triunfos consecutivos. El Arsenal le ganó al Brighton y mantiene el liderazgo con 2 unidades de ventaja sobre el City, que superó al Nottingham Forest.