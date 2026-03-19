El Aston Villa del Dibu Martínez eliminó al Lille y jugará los cuartos de final

Aston Villa dio un paso firme en la Europa League y se metió entre los ocho mejores del torneo. El equipo inglés, con Emiliano Martínez como titular, derrotó 2-0 al Lille en la vuelta de los octavos de final y completó un 3-0 global que lo dejó en cuartos sin sobresaltos.
Después del 1-0 conseguido en Francia una semana antes, el conjunto de Unai Emery sostuvo la ventaja en Birmingham y la amplió en el segundo tiempo. El arquero argentino tuvo una intervención decisiva en el inicio de la jugada que abrió el partido y volvió a ser parte importante de una noche europea sólida para los Villanos.
El partido se abrió en el complemento
Durante la primera mitad, Lille intentó inquietar y tuvo algunas aproximaciones, pero Aston Villa logró sostener el control del resultado global. El equipo local recién encontró el quiebre del partido a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando John McGinn apareció para marcar el 1-0 en Villa Park.
La jugada tuvo al Dibu como protagonista desde el arranque. El argentino respondió en su arco y, segundos después, el avance inglés terminó en el gol que empezó a liquidar la serie. Ya sobre el final, Leon Bailey convirtió el 2-0 y selló definitivamente la clasificación del conjunto inglés.
Dibu, otra vez en una noche importante
Más allá de no haber sido una actuación repleta de atajadas espectaculares, Emiliano Martínez volvió a aparecer en un momento sensible del partido. Su intervención previa al primer gol le dio impulso a un equipo que hasta ese momento todavía tenía por delante una eliminatoria abierta y un rival con intención de discutirla.
La serie, sin embargo, terminó inclinándose con claridad para Aston Villa. El equipo de Emery mostró solidez, manejó bien los tiempos y aprovechó los espacios a medida que Lille quedó obligado a arriesgar más. El 3-0 global terminó reflejando una superioridad sostenida a lo largo de los dos encuentros.
En cuartos lo espera Bologna
La clasificación también dejó definido el próximo rival. Aston Villa jugará los cuartos de final de la Europa League frente a Bologna, que eliminó a Roma en otra de las llaves de octavos. Así, el equipo del Dibu seguirá en carrera en una competencia que lo tiene como uno de los protagonistas fuertes de la temporada.
Para el arquero marplatense, la noche volvió a tener peso propio. No solo por la clasificación, sino porque sigue sumando presencia en instancias decisivas con un club que busca llegar lejos en el plano continental y que encuentra en él una pieza central para sostener esa ambición.