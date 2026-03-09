Dibu Martínez, bajo la lupa de la FA: podría recibir una multa por publicidad vinculada a apuestas

Emiliano “Dibu” Martínez quedó bajo revisión de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por una presunta violación a las normas que regulan la publicidad vinculada a apuestas por parte de futbolistas.
Emiliano “Dibu” Martínez es investigado por la FA por una presunta infracción al código de apuestas: habría promocionado una firma que ofrece cuotas para torneos en los que participa el Aston Villa. Podría recibir una multa.
El caso gira alrededor de su vínculo con una plataforma que ofrece cuotas para competiciones del fútbol inglés. El punto sensible: la regla impide que un participante promocione apuestas sobre torneos en los que está involucrado.
La FA establece en su reglamento de apuestas que un participante, actuando a título personal, no puede “publicitar o promover” actividad de apuestas que tenga prohibida por otras reglas del mismo apartado E8.
En términos prácticos, el foco está en la promoción directa por parte del futbolista. Si la publicidad incluye cuotas o apuestas sobre competencias donde su club participa, la federación puede considerar que hay incumplimiento.
La investigación no implica una sanción automática, pero el escenario más probable, si se comprueba la falta, es una penalidad económica. En Inglaterra existen antecedentes por casos similares.
En 2019, la FA multó a Yerry Mina con 10.000 libras y le aplicó una advertencia formal por infringir reglas de apuestas al participar de una publicidad. Ese caso quedó como referencia para este tipo de conductas.
El tema toma fuerza en un momento de ajuste regulatorio más amplio. La Premier League acordó retirar los patrocinadores de apuestas del frente de las camisetas a partir de la temporada 2026/27.
Eso no elimina la publicidad de apuestas del ecosistema, pero marca un endurecimiento de postura y empuja a clubes y jugadores a revisar contratos, formatos y exposiciones para evitar conflictos reglamentarios.