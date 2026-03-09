#HOY:

Dibu Martínez, bajo la lupa de la FA: podría recibir una multa por publicidad vinculada a apuestas

Emiliano “Dibu” Martínez es investigado por la FA por una presunta infracción al código de apuestas: habría promocionado una firma que ofrece cuotas para torneos en los que participa el Aston Villa. Podría recibir una multa.

Emiliano Martínez es investigado por la FA por una presunta infracción a reglas de apuestas. Foto: ReutersEmiliano Martínez es investigado por la FA por una presunta infracción a reglas de apuestas. Foto: Reuters
Emiliano “Dibu” Martínez quedó bajo revisión de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por una presunta violación a las normas que regulan la publicidad vinculada a apuestas por parte de futbolistas.

El caso gira alrededor de su vínculo con una plataforma que ofrece cuotas para competiciones del fútbol inglés. El punto sensible: la regla impide que un participante promocione apuestas sobre torneos en los que está involucrado.

Soccer Football - UEFA Europa League - Aston Villa v RB Salzburg - Villa Park, Birmingham, Britain - January 29, 2026 Aston Villa's Emiliano Martinez reacts REUTERS/Isabel InfantesLa norma E8 de la FA restringe la promoción personal de actividades de apuestas por participantes. Foto: Reuters

La regla que mira la Federación

La FA establece en su reglamento de apuestas que un participante, actuando a título personal, no puede “publicitar o promover” actividad de apuestas que tenga prohibida por otras reglas del mismo apartado E8.

En términos prácticos, el foco está en la promoción directa por parte del futbolista. Si la publicidad incluye cuotas o apuestas sobre competencias donde su club participa, la federación puede considerar que hay incumplimiento.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Aston Villa - Emirates Stadium, London, Britain - December 30, 2025 Aston Villa's Emiliano Martinez looks dejected after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..La Premier League eliminó los sponsors de apuestas del frente de camiseta desde 2026/27. Foto: Reuters

Qué podría pasar y el antecedente que marca la línea

La investigación no implica una sanción automática, pero el escenario más probable, si se comprueba la falta, es una penalidad económica. En Inglaterra existen antecedentes por casos similares.

En 2019, la FA multó a Yerry Mina con 10.000 libras y le aplicó una advertencia formal por infringir reglas de apuestas al participar de una publicidad. Ese caso quedó como referencia para este tipo de conductas.

Un contexto que ya cambió

El tema toma fuerza en un momento de ajuste regulatorio más amplio. La Premier League acordó retirar los patrocinadores de apuestas del frente de las camisetas a partir de la temporada 2026/27.

Eso no elimina la publicidad de apuestas del ecosistema, pero marca un endurecimiento de postura y empuja a clubes y jugadores a revisar contratos, formatos y exposiciones para evitar conflictos reglamentarios.

