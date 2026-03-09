Premier League

Dibu Martínez, bajo la lupa de la FA: podría recibir una multa por publicidad vinculada a apuestas

Emiliano “Dibu” Martínez es investigado por la FA por una presunta infracción al código de apuestas: habría promocionado una firma que ofrece cuotas para torneos en los que participa el Aston Villa. Podría recibir una multa.