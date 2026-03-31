Atlético de Rafaela sumó un empate valioso ante Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela logró un empate trabajado en su visita a Defensores de Belgrano, con un 1-1 en el estadio Juan Pasquale por la séptima fecha de la Primera Nacional. El punto cobra valor por el contexto, luego de una exigente seguidilla de viajes y ante un rival que llegaba invicto.
El equipo local fue ampliamente superior en la primera mitad y generó varias situaciones claras desde el arranque. Atlético sufrió en defensa y tuvo en su arquero, Mayco Bergia, a uno de los puntos altos para sostener el resultado.
Apertura
La apertura del marcador llegó a los 26 minutos, cuando Agustín Benítez aprovechó un error en la salida y definió con precisión para el 1-0. Poco después, el partido se vio alterado por un incidente que derivó en las expulsiones de Fernando Ponce en la visita y Ezequiel Aguirre en el local.
El empate le permite a la Crema extender su racha positiva
Con pocas respuestas ofensivas, el conjunto rafaelino cerró el primer tiempo con sensaciones negativas y obligado a cambiar el rumbo.
A partir de allí, el encuentro se tornó más equilibrado. Defensores intentó retomar el control,dominó las acciones pero volvió a encontrarse con la firmeza de Bergia, mientras que Atlético apostó a sostener el resultado, consciente del desgaste acumulado desde lo f´sico ante la seguidilla de partidos y pudo “aguantar” el 1 a 1 hasta el pitazo final.
Un punto que suma en la tabla
El empate le permite a la Crema extender su racha positiva y regresar a barrio Alberdi con un resultado que puede ser clave en la lucha dentro de la Zona B .
El empate le permite a la Crema extender su racha positiva
Ahora, el equipo tendrá algunos días para recuperar energías antes de su próximo compromiso: recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo 5 de abril a las 20.