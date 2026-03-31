#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Primera Nacional

Atlético de Rafaela sumó un empate valioso ante Defensores de Belgrano

La Crema igualó 1-1 en el Bajo Núñez por la Primera Nacional. Tras un flojo primer tiempo, los cambios de Juárez fueron clave para rescatar un punto importante

El empate le permite a la Crema extender su racha positivaEl empate le permite a la Crema extender su racha positiva
Seguinos en
Por: 

Atlético de Rafaela logró un empate trabajado en su visita a Defensores de Belgrano, con un 1-1 en el estadio Juan Pasquale por la séptima fecha de la Primera Nacional. El punto cobra valor por el contexto, luego de una exigente seguidilla de viajes y ante un rival que llegaba invicto.

Mirá tambiénEl "Clásico del Centro" se quedó en Córdoba: Dogos le ganó 29 a 24 a Capibaras

El equipo local fue ampliamente superior en la primera mitad y generó varias situaciones claras desde el arranque. Atlético sufrió en defensa y tuvo en su arquero, Mayco Bergia, a uno de los puntos altos para sostener el resultado.

Apertura

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos, cuando Agustín Benítez aprovechó un error en la salida y definió con precisión para el 1-0. Poco después, el partido se vio alterado por un incidente que derivó en las expulsiones de Fernando Ponce en la visita y Ezequiel Aguirre en el local.

El empate le permite a la Crema extender su racha positivaEl empate le permite a la Crema extender su racha positiva

Con pocas respuestas ofensivas, el conjunto rafaelino cerró el primer tiempo con sensaciones negativas y obligado a cambiar el rumbo.

Mirá tambiénMadelón, sin pelos en la lengua: “Vamos a pelear el campeonato”

A partir de allí, el encuentro se tornó más equilibrado. Defensores intentó retomar el control,dominó las acciones pero volvió a encontrarse con la firmeza de Bergia, mientras que Atlético apostó a sostener el resultado, consciente del desgaste acumulado desde lo f´sico ante la seguidilla de partidos y pudo “aguantar” el 1 a 1 hasta el pitazo final.

Un punto que suma en la tabla

El empate le permite a la Crema extender su racha positiva y regresar a barrio Alberdi con un resultado que puede ser clave en la lucha dentro de la Zona B .

El empate le permite a la Crema extender su racha positivaEl empate le permite a la Crema extender su racha positiva

Ahora, el equipo tendrá algunos días para recuperar energías antes de su próximo compromiso: recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo 5 de abril a las 20.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Atlético de Rafaela
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro