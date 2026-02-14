#HOY:

Atlético Rafaela volvió a la Primera Nacional con un empate ante Almagro en el Monumental

"La Crema" igualó 0 a 0 en su debut como local en el regreso a la categoría. Iván Juárez presentó un once con varias caras nuevas y Albertengo tuvo las más claras en el final.

El Monumental fue escenario del debut como local en la Primera Nacional. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.El Monumental fue escenario del debut como local en la Primera Nacional. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.
Atlético de Rafaela regresó a la Primera Nacional y lo hizo ante su gente, en el Estadio Monumental, con un empate sin goles frente a Almagro en el arranque del campeonato.

El equipo conducido por Iván Juárez buscó sostener la fortaleza que había construido en el Federal A, pero no logró quebrar el cero en una noche de emociones contenidas.

En lo futbolístico, Juárez presentó su primer once titular con muchas incorporaciones: Mayco Bergia en el arco; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier en defensa; Nahuel Cainelli, Juan Martín Capurro, Facundo Soloa y Agustín Obando en el mediocampo; mientras que Mauro Quiroga y Martiniano Moreno se ubicaron en ofensiva.

El inicio mostró a un Almagro algo más protagonista. Al minuto, un pelotazo largo encontró a Palacio, que ensayó una volea por encima del travesaño. A los 10’, una jugada colectiva terminó con Dornell rematando al primer palo, aunque Bergia respondió con seguridad.

El empate marcó el inicio del torneo ante su gente. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.El empate marcó el inicio del torneo ante su gente. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.

Atlético intentó acomodarse y a los 20’ generó su primera ocasión clara: Cainelli desbordó por derecha y lanzó un centro rasante que Quiroga no logró conectar con precisión. A los 37’, un tiro libre de Obando encontró la cabeza de Ramos, pero el defensor uruguayo no pudo direccionar el envío con peligro.

En el complemento, el local salió decidido a asumir el protagonismo. A los 2’, Cainelli exigió a Emiliano González con un tiro libre de media distancia que terminó en córner. En la jugada siguiente, Ponce probó desde afuera del área, aunque sin puntería.

Atlético igualó sin goles ante Almagro en su regreso a la categoría. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.Atlético igualó sin goles ante Almagro en su regreso a la categoría. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.

Almagro respondió a los 6’ con un remate lejano de Dornell que obligó a Bergia a intervenir; en el rebote, Palacio no logró capitalizar la oportunidad.

A los 23’, Juárez movió el banco y dispuso el ingreso de Lucas Albertengo por Quiroga para renovar el ataque. El delantero tuvo las más claras del tramo final: a los 28’ conectó un centro rasante de Wuattier, pero la pelota se fue por el lado externo de la red.

Ya en tiempo de descuento, tras un error defensivo visitante, Albertengo giró y remató apenas por encima del travesaño. Almagro también probó desde media distancia con Dornell, aunque sin precisión.

Atlético sumó su primer punto en el arranque del campeonato. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.Atlético sumó su primer punto en el arranque del campeonato. Crédito: Prensa Atlético Rafaela.

Finalmente, pese a las intenciones de ambos, el visitante apostando al remate lejano y el Celeste buscando profundidad por las bandas, el marcador no se movió y el encuentro terminó 0 a 0.

Atlético sumó su primer punto en el regreso a la categoría. El próximo encuentro será de visitante contra Deportivo Maipú, previsto para el domingo 22 de febrero a las 20:00hs.

