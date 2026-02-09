Atlético de Rafaela pone primera en la semana del debut en Primera Nacional

Atlético Rafaela comenzó este lunes una semana clave de trabajo, marcada por el esperado regreso a la competencia oficial en la Primera Nacional.
La Crema retomó los entrenamientos este lunes y entra en la cuenta regresiva para su regreso a la Primera Nacional. Iván Juárez ajusta lo futbolístico, sigue de cerca la evolución de los lesionados y el club avanza con la presentación del plantel y un nuevo sistema de acceso al estadio.
Tras casi dos meses desde la consagración en el Torneo Federal A y el ascenso logrado, el equipo de barrio Alberdi volverá a jugar por los puntos este viernes.
En el estreno del campeonato, la Crema será local de Almagro en el estadio Nuevo Monumental. El partido está programado para las 21:00 y marcará el inicio de un nuevo desafío deportivo para el conjunto dirigido por Iván Juárez.
El plantel cerró su etapa de pretemporada el último sábado, cuando disputó un ensayo futbolístico ante la división Reserva en el propio Monumental. El objetivo fue sumar minutos de juego y ultimar detalles tácticos de cara al debut.
En cuanto a la condición física, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la recuperación de Ciro Leineker, quien superó una lesión muscular y ya trabaja a la par de sus compañeros.
Lucas Albertengo, en tanto, transita la etapa final de recuperación de una distensión muscular y llegaría con lo justo al encuentro del viernes. Distinta es la situación de Marcos Fernández, afectado por un desgarro, que todavía necesitará algunos días más antes de volver a entrenar con normalidad.
Por su parte, Roque Ramírez continúa avanzando en su puesta a punto tras la rotura de ligamentos. El defensor alterna trabajos diferenciados con prácticas de fútbol, buscando alcanzar su mejor versión física y futbolística.
En relación al mercado de pases, luego de la lesión de Damiano Jaime, el cuerpo técnico evaluó la posibilidad de sumar un volante central para reforzar esa zona del campo. Sin embargo, por el momento esa alternativa parece lejana y todo indica que el plantel quedará definido para el inicio del torneo.
Este martes Atlético realizará la presentación oficial del plantel y de la nueva indumentaria para la temporada 2026. El evento se llevará a cabo desde las 21:00 en el Lucio Casarín, con la presencia de dirigentes, jugadores e invitados especiales.