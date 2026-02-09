Ante Almagro

Atlético de Rafaela pone primera en la semana del debut en Primera Nacional

La Crema retomó los entrenamientos este lunes y entra en la cuenta regresiva para su regreso a la Primera Nacional. Iván Juárez ajusta lo futbolístico, sigue de cerca la evolución de los lesionados y el club avanza con la presentación del plantel y un nuevo sistema de acceso al estadio.