Atlético de Rafaela consiguió ante Temperley su primera victoria en la Primera Nacional

Por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse 1 a 0 frente a Temperley en el estadio Monumental de barrio Alberdi.
Se impuso 1-0 en barrio Alberdi. Martíniano Moreno convirtió el único tanto de la noche para el conjunto dirigido por Iván Juárez, que alcanzó los cuatro puntos y sostuvo su invicto como local.
El equipo dirigido por Iván Juárez mostró una mejora respecto a sus presentaciones anteriores y, aunque fue de menor a mayor, terminó justificando la ventaja con pasajes de buen juego y solidez defensiva.
El arranque fue impreciso para ambos. La visita intentó asumir el protagonismo, mientras que Atlético presionó en la mitad de la cancha, aunque sin profundidad por las bandas. La primera situación clara fue para Temperley, a los 17 minutos, con un remate de media distancia de Richarte que se fue por encima del travesaño. Minutos más tarde, el propio volante volvió a exigir a Mayco Bergia, que respondió con seguridad.
El encuentro se tornó trabado, con muchas interrupciones y pocas ideas. Sin embargo, a los 35 minutos llegó la jugada que rompió la paridad. Tras un centro desde la derecha que Martiniano Moreno bajó para Nahuel Cainelli, la acción derivó en Enzo Wuattier, quien envió un centro rasante desde la izquierda. Moreno apareció por el segundo palo y empujó la pelota a la red para establecer el 1-0.
Atlético se fue al descanso con la ventaja mínima en un partido que hasta entonces había sido equilibrado.
En el inicio del segundo tiempo, el Celeste apostó con mayor decisión por la banda izquierda. Wuattier volvió a proyectarse y generó peligro con centros al área.
Temperley respondió con el ingreso de variantes y tuvo una ocasión clara a los 10 minutos, cuando Kruger remató por encima del travesaño tras una buena combinación ofensiva.
Con el correr de los minutos, el partido ganó en intensidad. Atlético estuvo cerca del segundo tanto con un cabezazo de Moreno que dio en el poste tras un centro de Cainelli desde la derecha. También lo tuvo Francisco Nouet, quien remató de primera y obligó a una gran intervención de Ezequiel Mastrolía.
La visita reclamó un posible penal a los 26 minutos por una infracción sobre Echeverría, pero el árbitro desestimó la acción.
En el tramo final, el conjunto rafaelino se replegó con orden, cerró los espacios y apostó a alguna contra. Temperley empujó con centros y pelotazos, aunque sin claridad. La última fue un cabezazo que se fue apenas por encima del poste derecho.
Así, Atlético selló su primer triunfo en el campeonato, alcanzó los cuatro puntos en tres presentaciones y mantiene el invicto como local. El partido de la fecha 4 ante Nueva Chicago fue suspendido, por lo que su próxima presentación será nuevamente en casa frente a San Martín de San Juan.