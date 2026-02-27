Atlético de Rafaela vuelve al Monumental para recibir a Temperley por la Fecha 3

Atlético de Rafaela se alista para su juego por la tercera fecha de la Primera Nacional 2026. El conjunto dirigido por Iván Juárez recibirá este domingo, desde las 20.30, a Temperley en el estadio Monumental de barrio Alberdi, con arbitraje de Juan Cruz Robledo.
La Crema llega con la necesidad de volver a sumar tras la derrota 2-1 frente a Deportivo Maipú en Mendoza. Aquel encuentro dejó sensaciones dispares: un buen inicio y ventaja en el marcador, pero también la expulsión de Juan Manuel Capurro, quien deberá cumplir tres fechas de suspensión por un codazo a un rival y no estará disponible ante el Gasolero.
La baja de Capurro obligará al entrenador a realizar al menos una modificación en la mitad de la cancha. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Marcos Fernández, Leonardo Flores y Ciro Leineker, quienes continúan recuperándose de distintas molestias.
Juárez mantendría la base del equipo que viene utilizando, aunque con ajustes en el sector medio. Rodrigo Suárez aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el arranque, mientras que por la banda izquierda se mantiene la incógnita entre Obando y Pardo.
Una probable formación sería con Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Suárez y Obando o Pardo; Martiniano Moreo y Lucas Albertengo.
El equipo de Iván Juárez buscará recuperarse tras la caída en Mendoza.
ElGasolero
Temperley arriba a Rafaela con un panorama más alentador. El equipo bonaerense viene de superar 1-0 a Agropecuario Argentino como local, resultado que se sumó al empate sin goles en su visita a Tristán Suárez en el debut.
Conducido por Nicolás Domingo, el Gasolero intentará imponer su orden defensivo y la intensidad en el mediocampo como principales argumentos. Un posible once incluiría a Ezequiel Mastrolía; Werro o Flores Prieto, Nardelli, Aguiñagalde y Angelini; Arregui, Richarte o Tomasetti y Esparza o Hauche; Brandán y Echeverría.
Árbitro ehistorial
El árbitro principal el domingo en el estadio “Monumental” será Juan Cruz Robledo, quien estará acompañado por Mariano Rossetti y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Lautaro Castagnola.
El duelo corresponde a la tercera fecha de la Primera Nacional 2026.
Robledo registra un antecedente reciente con la “Crema”: la dirigió en una oportunidad durante la temporada 2024, cuando el conjunto rafaelino cayó 2-0 como visitante frente a Atlanta.
El historial profesional entre Atlético y Temperley registra siete enfrentamientos oficiales: tres victorias para la Crema, dos para el Gasolero y dos empates. El último cruce fue en 2024, por la Primera Nacional, con igualdad 1-1 en Rafaela.