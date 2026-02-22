Atlético Rafaela apostó a nuevas cartas pero terminó cayendo en el segundo tiempo

Atlético fue de más a menos en Mendoza. Arrancó intenso, encontró espacios y se puso en ventaja, pero la expulsión de Capurro cambió el partido y favoreció el crecimiento de Maipú.
La Crema fue de más a menos en Mendoza. Arrancó intenso, encontró espacios y se puso en ventaja, pero la expulsión de Capurro cambió el partido y favoreció el crecimiento de Maipú.
Atlético fue de más a menos en Mendoza. Arrancó intenso, encontró espacios y se puso en ventaja, pero la expulsión de Capurro cambió el partido y favoreció el crecimiento de Maipú.
En el inicio, Martiniano Moreno fue el más peligroso y abrió el marcador tras capturar un rebote de un remate de Boatier. Sin embargo, cuando el equipo empezó a perder ritmo llegó la roja a Capurro y el local comenzó a lastimar por la derecha hasta empatar sobre el final del primer tiempo.
En el complemento no hubo reacción. El ingreso de Gaby Fernández no modificó el panorama, Wattier fue adelantado pero casi no participó y Atlético dejó de generar juego. La lluvia y el campo patinoso complicaron aún más al equipo, mientras Maipú volvió a golpear por el mismo sector para el 2-1 definitivo.
Atlético no pateó al arco en todo el segundo tiempo y terminó superado con claridad tras un comienzo prometedor.
El encuentro se jugó bajo una lluvia intensa que condicionó el partido, sobre todo para el conjunto rafaelino, que intentó jugar por abajo sin poder afirmarse en un campo muy rápido. Maipú, en cambio, se adaptó mejor, insistió por la derecha durante toda la noche y terminó justificando el resultado en los minutos finales.