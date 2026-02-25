Operativo Rafaela - Temperley: “Atlético vuelve a la normalidad, podrán ingresar banderas e instrumentos”
Autoridades provinciales y municipales coordinaron en Rafaela el operativo de seguridad para el partido entre Atlético y Temperley. Confirmaron 104 efectivos y evaluaron como positivo el primer dispositivo aplicado.
Se levantó la restricción; Peverengo pidió responsabilidad a los hinchas.
Este miércoles a las 10.30 se realizó una reunión operativa en la sede de la Unidad Regional V de Policía, en la ciudad de Rafaela, con el objetivo de coordinar el dispositivo de seguridad para el partido entre Atlético Rafaela y Temperley, programado para el domingo 1 de marzo a las 20.30.
Del encuentro participaron funcionarios de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe y de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rafaela, así como autoridades de la URV de Policía, quienes brindaron detalles del operativo preventivo y logístico orientado a garantizar el normal desarrollo del evento, la seguridad de los asistentes y el orden en la vía pública.
El secretario provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, explicó que la reunión sirvió para evaluar lo ocurrido en el partido anterior y ajustar aspectos organizativos. “Atlético tuvo cambio en la parte operativa, con un doble ingreso. Para nosotros fue una buena noticia habilitar calle Urquiza. Funcionó muy bien”, sostuvo.
El funcionario indicó que uno de los ejes es reducir el impacto en la vida cotidiana de los vecinos. “La visión que nosotros tenemos es que un partido de fútbol invada lo menos posible al vecino. Un partido no puede modificar el vivir tranquilo de la gente”, remarcó.
También destacó que el nuevo espacio destinado a la previa no generó inconvenientes. “La verdad que no tuvimos reclamos de los vecinos. Estamos muy conformes con cómo funcionó este primer partido”, afirmó.
Solo se permite pirotecnia insonora y autorizada dentro del estadio.
Regreso debanderas einstrumentos
Peverengo confirmó que para este encuentro se levantó una restricción que pesaba sobre el club. “Se terminó una sanción que tenía que ver con restricción de banderas y de instrumentos. Vuelve a la normalidad”, señaló.
En ese sentido, pidió responsabilidad a los hinchas. “Que realmente se disfrute lo que es la fiesta del fútbol. La pasión nunca puede estar sobre la razón”, expresó.
Respecto a la pirotecnia, aclaró que continúa vigente la normativa local. “No debe haber pirotecnia dentro de las tribunas. Hay una ordenanza municipal que permite únicamente la pirotecnia insonora y con autorización. No estamos en contra de la pirotecnia, sí que se tire la que corresponde y en lugares seguros”, precisó.
Despliegue policialy organización
El operativo contará con 104 efectivos policiales. Las puertas del estadio se abrirán una hora y media antes del inicio del partido, mientras que el dispositivo comenzará dos horas antes.
Planifican la seguridad del partido Atlético Rafaela vs. Temperley en Rafaela.
“El fútbol no te permite relajarte”, advirtió Peverengo, quien explicó que el esquema se organiza en tres etapas: la previa, el desarrollo del partido y la desconcentración. “La tercera etapa está directamente relacionada con el resultado deportivo, pero independientemente de eso no te podés relajar”, agregó.
Por su parte, el director de la Unidad Regional V, Carlos Pagano, confirmó los horarios y la continuidad de la modalidad aplicada en el encuentro anterior. “El horario del partido es a las 20.30. Dos horas antes se inicia el operativo. La previa va a continuar en el Parque de los Eucaliptus, con el apoyo de la municipalidad en baños químicos y el acomodamiento de la gente”, detalló.
Las autoridades coincidieron en que el nuevo esquema “llegó para quedarse” y destacaron la articulación entre provincia, municipio y dirigencia del club para sostener un dispositivo preventivo con fuerte presencia activa y enfoque en la seguridad integral del evento.